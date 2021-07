https://cz.sputniknews.com/20210701/poprve-v-historii-cr-je-post-nejvyssiho-statniho-zastupce-neobsazen-jsou-vrbetice-jen-zasterkou-15022297.html

Poprvé v historii ČR je post nejvyššího státního zástupce neobsazen. Jsou Vrbětice jen zástěrkou?

Poprvé v historii ČR je post nejvyššího státního zástupce neobsazen. Jsou Vrbětice jen zástěrkou?

Bezprecedentní vakuum zde vzniká rezignací nejvyššího státního zástupce, resp. po 30. 6. 2021. Jednou z příčin odchodu Pavla Zemana je vlastně i kauza...

ČR je v období před volbami bez nejvyššího státního zástupce. Nový zatím jmenovaný není; situace dosti nová od roku 1993… V souvislosti s Pavlem Zemanem se vybavuje kauza jak Čapího hnízda (6 let trvající kauza dotačního podvodu za 50 milionů…), tak Vrbětic. Jako vždy docela zaráží podivné načasování, a i oficiální Zemanovo zdůvodnění, že mu vadil tlak ze strany ministryně spravedlnosti…Jiří Vyvadil: Myslím si, že se situace dramaticky přeceňuje. Komu vlastně nejvyšší státní zástupce sloužil? Byl to nominant ODS. Jinými slovy si troufám říci, že Pavel Zeman přežil všechny vlády, i když v nich ODS přítomna nebyla. Z mého úhlu pohledu jde o jednoho z nejhorších státních zástupců, protože pod maskou solidního, demokratického státního zástupce vznikaly situace, kdy – společně s podřízenou státní zástupkyni Bradáčovou – činil velice složité a rozporuplné, a možná i nezákonné kroky... Hovořím s plnou rozvahou, protože vím, oč jde.Svého času jsem byl náměstkem ministra spravedlnosti; odpovídal jsem v ČSSD za stav justice a vím, jak tento muž jednal. Například: nelze zapomínat na to, že připravil mnoho měsíců před tím, než akce nastala, výpad Bradáčové proti poslanci Davidu Rathovi. Připomeňme, snad to bude pro někoho detail, ale prvotní úkony, které jsou ale rozhodující pro trestní výsledek, provádělo zcela pochybně Severočeské krajské zastupitelství, kam Bradáčová tehdy vyrazila. Byla zaúkolována nejvyšším státním zástupcem.Musím poctivě říci, že je velice správné, že Pavel Zeman odchází. Neznám větší míru pokrytectví, než jaká s ním byla spojena. Vzpomínám si na situaci, kdy společně s Lenkou Bradáčovou odstraňoval šéfa protikorupční policie Tomáše Martince a otevřeně si myslím, že i v průběhu soudního řízení lhal. Takže jsem velice rád, že odchází. Je to skvělá zpráva pro normální fungování. Chápu, pokud se v této souvislosti podporuje kandidatura nepolitického adepta na danou funkci.Pokud je úřad neobsazen, hrozí riziko, že tu zůstanou ve vzduchu viset některé kauzy, které mohl mít nějakým způsobem na starosti Pavel Zeman osobně? V mezidobí – může být nejvyšší státní zástupce 100% „zastupován“? Na vlnách ČRo + Pavel Zeman v květnu tvrdil, že nikoli ve všech aspektech…Po zralé úvaze si to nemyslím. Věci jsem si konzultoval i s Unií státních zástupců, nikoli s prezidentem Latou, ale s viceprezidentem. Všichni se shodují v tom, že věc je sporná. Pokud je zapsán jako oprávněný k podání určitého návrhu toliko nejvyšší státní zástupce, musí jej v případě absence zastoupit náhrada. Nejvyšší státní zástupce má čsvé pravomoci: podává odvolání proti rozsudkům v trestních věcech, kde je s výsledkem nespokojen; je uveden jako výslovná osoba při správních žalobách, kde je veřejný zájem. Představme si, že dovolání se ročně podává třeba tisíc. Představa, že když takový státní úředník onemocní či nemůže vykonávat funkci, že by ho nemohl zastoupit nějaký první náměstek, – to je absurdní. V případě českého prezidenta je třeba situace jiná: zde se to má tak, že prezident státu je prostě osobou unikátní. Prezident ČR nemá prostě žádného zástupce. Tak je to myšleno. Proto já se tohoto neobávám, ale dáváte-li mi už tuto otázku: vidím zde tendenci státně-zastupitelské lobby, která chce na post nejvyššího státního zástupce doktora Stříže, který je Zemanovým náměstkem. Částečně chápu tyto tendence. Z hlediska sebezáchovného to smysl dává.Současně chápu i logiku prezidenta republiky Miloše Zemana, prezident ČR tlačí na to, aby byl jmenován někdo odlišný od dosavadní struktury. Stříž je jistě výborný pragmatik, ale co bychom si namlouvali: státní zástupci zahajují trestní stíhání. Mnohdy správně, mnohdy nesprávně – taková je realita. Prezident má své kandidáty, o nichž je přesvědčen, že by nebortili systém. Vím, že možná uvažuje o Koudelkovi, možná o Tejcovi. V tomto smyslu to beru. Ministryni Benešové vadí Pavel Zeman, podle ní nebyl kompetentní komentovat Vrbětice: není ani dozorovým, ani dohledovým státním zástupcem… Benešové vadilo, že se Zeman pasoval do role „generálního prokurátora“. Jak byste to komentoval? Slovo „prokurátor“ zní jak z 50. let… Odvádí tím Benešová pozornost od sebe, když brala zpět některé své výroky o Vrběticích, s nimiž operoval Miloš Zeman v médiích?Je to složitá hra. Vrbětice, ty jsou neskutečným průšvihem, a to jak zahraniční politiky, pak daleko více i procesně-trestní politiky.Dnes se zrovna podává žádost na Rusko, aby nahradilo škody. Zároveň se dnes říká, že není možné vznést žádné konkrétní trestní oznámení na konkrétního pachatele. Tím pádem nikdo není stíhán. Absurdní: nikdo není stíhán, nelze podat vznesení obvinění. Přesto se něco požaduje po Rusku. Sféra diplomatů s tímto nemá nic společného.Klíčovým se může zdát, že to vše je načasováno na fázi před volbami. Zvláštní, když se Pavla Zemana zastal premiér Babiš, přitom kauzu Čapí hnízdo (dotační podvod za 50 milionů) aktualizoval právě nejvyšší státní zástupce. Podivně zašmodrchané klubko souvislostí…Duševní pochody Babiše nechápu. Třeba v této otázce neustále lavíruje. Dost dobře možné je, že Pavel Zeman je i rád, že nemusí tyto věci „dotahovat“, resp. trestní stíhání proti pan premiérovi. Moje zkušenost je, že všechna trestní oznámení nakonec skončí obžalobou a hlavním líčením. Je otázka, zda on [Pavel Zeman] při tom chtěl být.Pokud Marie Benešová použila pejorativní označení „generální prokurátor“, jak je to u nás se státními zástupci, návladními či prokurátory?V různých zemích je jiná situace. Na západní hranici od nás vidíme princip po vertikále shora dolů. U nás státní zástupce kontroluje vždy stupeň o kousek níže.Benešová vyčetla Zemanovi v otázce Vrbětic třeba to, že není „dozorový státní zástupce“…Prostě náš státní zástupce opravdu není generální prokurátor s plným dosahem do všech úrovní. V tom má Marie Benešová pravdu. Ona byla i nejvyšší státní zástupkyní, ona má celou řadu svých pocitů. V těchto otázkách jí vlastně fandím. Celý problém je, co bychom si namlouvali, že problém není cele právní otázkou.Lidé typu Pavla Zemana, paní Bradáčové a dalších… jsou vlastně stoupenci opozice. Asi by bylo správné to říci nahlas. Hledají záminky, aby mohli něco změnit. Třeba zákon o státním zastupitelství, resp. jeho změna, měla zajistit, že Bradáčová bude naprosto jedinečnou státní zástupkyní pro oblast korupce, a to s jedinečnou pravomocí, do které nikdo nebude moci zasahovat. Jde tu tedy spor o výlučné kompetence. Oceňuji, že se tomu paní ministryně brání. Ve finále stále čelíme jistému reliktu vlády ODS, což je namířeno proti činnosti jiných politických sil.Tedy: Vrbětice, Rusko – jen zástěrka? Jde o vnitropolitický boj? Jde o předvolební klání, kdy každý prostředek dobrý? Přesně tak. Pokud našemu státu může teď něco pomoci, pak to znamená nepodnikat žádné rošády v oblasti státního zastupitelství.Zlí jazykové by možná řekli: „žádné rošťárny.“Lépe nechat věci na pokoji. Nikdo není ideální. Ovšem – vůbec nevěřím Pavlu Zemanovi, absolutně nevěřím Bradáčové. Bylo by to na jiný rozhovor. Chápu, že paní ministryně nemůže z titulu své funkce některé záležitosti náležitě verbalizovat. Jde-li o mne, plně jí rozumím.Pane doktore, díky za rozhovor.

