Rána pro hudební svět: Zemřel zpěvák a kytarista Jan Štrup známý ze skupin Rybičky48 a Divokej Bill

„Protože mě baví hrát a jsem v Brně v nemocnici (Psychiatrická nemocnice), tak chodím hrát o vycházkách. V kanclu bych chcípnul. Peníze nemám, no, tak to je ten hlavní důvod (hraní). Od září budu žít v Londýně, protože mě přijali na ICMP London - The Institute of Contemporary Music Performance, kde budu studovat bakalářskej obor Songwriting a chodit do práce i hrát na ulici. Hraní na ulici je skvělá škola,“ zaznělo tehdy na jeho sociální síti.