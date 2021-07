https://cz.sputniknews.com/20210701/rozhadane-prince-harryho-a-williama-usmiri-nenavist-k-macese-15013961.html

Rozhádané prince Harryho a Williama usmíří nenávist k maceše

Insider tvrdí, že během samotné akce, která se má konat 1. července, se budou oba bratři chovat zdrženlivě, stejně jako během setkání na pohřbu dědečka, prince Philipa. „Oba vědí, že událost není věnována jim, ale památce zesnulé princezny,“ řekl.Britský historik a autor životopisů Robert Lacey, autor knihy Bitva bratrů: William a Harry, přátelství a nepřátelství, tvrdí, že by se princ Harry chtěl udobřit s bratrem a omluvit se za vznětlivost, která vedla k odchodu z královské rodiny a skandálnímu interview pro Oprah Winfreyovou. Vévoda ze Sussexu tenkrát prohlásil, že jeho bratr „padl do léčky systému“. Historik také napsal, že bratry spojuje nenávist vůči maceše Camille, vévodkyni z Cornwallu, kterou jejich otec, princ Charles, by chtěl udělat královnou, jakmile se sám stane králem.Hugo Vickers, životopisec královské rodiny a autor biografie královny matky, s kolegou nesouhlasí. Prohlásil, že rozhovor princů bude k ničemu, poněvadž Harry je „pod pantoflem“ své ženy. „Když se bude chtít udobřit, doma mu ukousnou hlavu,“ učinil předpoklad spisovatel, který označil situaci vzniklou v královské rodině za „hrůzostrašnou.“Vztahy Harry a WilliamaVztahy mezi princem Harrym a Meghan Markleovou a zbytkem rodiny se údajně zhoršily po jejich kontroverzním rozhodnutí opustit královský život a údajně se ještě zhoršily poté, co dvojice poskytla rozhovor, v němž hovořili o svém životě uvnitř paláce a vznesli několik obvinění proti královské rodině.Princ William a Kate Middletonová nemluvili s Harrym po pohřbu prince Philipa, prohlásil historický poradce Robert Lacey, jehož kniha Bitva bratrů byla publikovaná v The Times. Podle nového výňatku z knihy se trojice nebavila ve snaze zlepšit vazby, jak již dříve informovala místní média.Lacey píše, že vévoda a vévodkyně z Cambridge se obávali, že detaily jejich rozhovoru s Harrym budou zveřejněny v tisku.Strach Williama a Kate zřejmě souvisí s prohlášením, které v březnu učinila americká televizní moderátorka Gayle Kingová. Tehdy princ Harry a jeho žena poskytli rozhovor Oprah Winfreyové, ve kterém představili několik nečekaných námitek vůči královské rodině.Princ Harry řekl, že jeho otec a bratr byli „uvězněni“ uvnitř královského systému, zatímco Meghan Markleová obvinila Buckinghamský palác, že o nich šíří lži, a naznačila, že jeden člen rodiny je rasista.Gayle Kingová prozradila, že princ Harry po rozhovoru mluvil s princem Williamem a princem Charlesem, ale řekl, že rozhovory byly „neproduktivní“.Poznámka Roberta Laceyho odráží prohlášení dříve učiněná královskými experty, kteří uvedli, že obě strany budou mít problém s navázáním vztahů, protože se vysoce postavení členové královské rodiny obávají, že podrobnosti jakéhokoli rozhovoru budou „veřejně dostupné“.

