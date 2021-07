Senát schválil novelu zákona týkající se změny příjmení u Češek. Nyní má rozhodnout prezident Zeman

https://cz.sputniknews.com/20210701/senat-schvalil-novelu-zakona-tykajici-se-zmeny-prijmeni-u-cesek-nyni-ma-rozhodnout-prezident-zeman-15020777.html

Po uplynutí téměř měsíce od té doby, co Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o matrikách, na toto zásadní rozhodnutí přistoupila i horní komora českého parlamentu. Zmíněná novela zákona je součástí novelizace zákona o občanských průkazech, která umožní všem Češkám zapsat své příjmení v nepřechýlené podobě. Pokud český prezident Miloš Zeman novelu podepíše, občanky ČR budou moci nově využívat svá příjmení bez přípony –ová. Zatím takovou možnost mají jen cizinky a ženy, které se provdaly za cizí státní příslušníky. Vyhnout se zapsání příjmení v tomto tvaru mohou i ženy, které mají trvalý pobyt v zahraničí. Zastánci daného návrhu argumentují svou pozici mimo jiné tím, že po případném přijetí novely se dá očekávat zmenšení byrokratických procedur. Občanské průkazy s otisky prstůKromě toho novela zákona o občanských průkazech předpokládá, že již v letošním roce budou moci čeští občané dostávat občanské průkazy s čipy, na nichž budou jejich otisky prstů.Norma reaguje na nařízení Evropského parlamentu. Podle něj součástí občanských průkazů bude muset být i strojově čitelná část, aby doklady splňovaly minimální bezpečnostní normy v podobě, jak je stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).U lidí starších 15 let budou mít občanské průkazy stejnou platnost jako dosud, tedy deset let. Děti mladší šesti let mohou nyní dostat občanský průkaz s platností na dva roky. Od šesti do 15 let budou i nadále vydávány průkazy s pětiletou platností. Průkazy, které budou vydány lidem nad 70 let, budou mít platnost 35 let. Dříve poslanec ODS Martin Kupka prosadil, aby i pro mladší děti byla doba platnosti průkazu pětiletá, jako je tomu u cestovních pasů.Lidé si podle předlohy budou moci nově znehodnocený občanský průkaz ponechat. Podle dalšího Kupkova návrhu by nemuseli při vyzvednutí nové občanky dokládat svou totožnost jiným průkazem.Děti mladší šesti let a lidé, u kterých je odebrání otisků fyzicky nemožné, budou od povinnosti poskytnout otisky prstů osvobozeni. Stejně mohou být osvobozeny i děti do 12 let. V případě, že je nemožné otisky odebrat dočasně, bude podle novely průkaz vydán s platností na rok.

