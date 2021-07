https://cz.sputniknews.com/20210701/smrt-roma-v-teplicich-ma-dohru-rusko-pozaduje-nezavisle-prosetreni-pripadu-15026572.html

Smrt Roma v Teplicích má dohru. Rusko požaduje nezávislé prošetření případu

Smrt Roma v Teplicích má dohru. Rusko požaduje nezávislé prošetření případu

Tragická a nečekaná smrt romského obyvatele, k níž došlo v Teplicích, bude mít zřejmě dohru. Začínají se totiž ozývat ostatní státy, jako například Rusko... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-01T22:28+0200

2021-07-01T22:28+0200

2021-07-01T22:28+0200

česko

incident

smrt

romové

vyšetřování

česká republika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/912/13/9121330_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4680a6ef552ed22a1a4cae9da79ca169.jpg

Připomeňme, že k incidentu v Teplicích došlo v sobotu 19. června odpoledne. Zpravodajský server Romea.cz následně v pondělí 21. června informoval o případu smrti jednoho Roma po zásahu policie. Celou událost natočili svědci. Video zachycuje trojici policistů, která zasahovala proti velmi agresivnímu muži. Policisté museli na útočícího muže zakleknout, aby se jim ho podařilo dostat pod kontrolu. Bránil se šest minut. Během následného převozu do nemocnice zemřel. Rodina Roma podala na Policii ČR trestní oznámení.Daný incident nenechal nikoho chladným, a to ani Radu Evropy. Ta totiž záhy přišla s požadavkem, aby byla tato smrt Roma po zásahu policie prošetřena. Nelíbily se jí záběry ze zásahu, které podle ní budí znepokojení a vyvolávají mnoho otázek ohledně okolností tragického incidentu. Nyní se na stranu Rady Evropy přidává i Rusko, jak na čtvrtečním briefingu řekla mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová.Následně Zacharovová dodala, že Rusko podporuje výzvu vedení Rady Evropy, aby smrt (Roma v Teplicích) byla nezávisle prošetřena. Myslí si také, že by Praha měla důsledně dodržovat své mezinárodní závazky v boji proti diskriminaci českých občanů a v oblasti podpory a dodržování práv národnostních menšin.Zmiňme, že incident si vysloužil jistou pozornosti i ve světě. Mnohým totiž připomněl kauza z loňska, kdy v USA zemřel černoch George Floyd. I on zemřel poté, co mu policista několik minut klečel na krku. Po tomto incidentu následovala v USA, ale i v Evropě, vlna protestů, v jejichž čele stálo hnutí Black lives matter.Incident v TeplicíchA co se vlastně minulý měsíc v Teplicích stalo? Na místě došlo k potyčce dvou mužů, kteří mimo jiné poškozovali cizí auta. Při incidentu museli zasahovat policisté. Šestačtyřicetiletý Stanislav Tomáš ale zemřel v sanitce poté, co proti němu policisté použili donucovací prostředky.Na internetu se následně objevilo několik videí. Na jednom z nich policisté klečí jednomu z mužů na krku, na dalším je pak vidět, jak muž dvakrát vrazil do zaparkovaného automobilu a poté se skácel. Policie pak uveřejnila video, na němž stejný muž do auta buší pěstmi.Za zmínku stojí i to, že policie veškerou vinu a podíl na úmrtí Roma opakovaně odmítla. Hájí se tím, že dotyčný byl proti nim agresivní, napadl je, a proto použili donucovací prostředky. Poté však přivolali sanitku, v níž záchranáři zahájili resuscitaci. I přesto ale muž zemřel. Následná pitva dle policie neodhalila známky poranění orgánů ani dušení. Uvádí se, že zesnulý měl muž v těle pervitin a zemřel na selhání srdce.Uveďme, že česká pobočka organizace na ochranu lidských práv Amnesty International policejní zákrok označila za hrubý a nezákonný. Pokud jde o šéfa Ústřední rady německých Sintů a Romů, Romaniho Rose, ten akci policistů označil za nelidský, odporný a brutální čin.

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

incident, smrt, romové, vyšetřování, česká republika, rusko