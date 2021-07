https://cz.sputniknews.com/20210701/tak-takovou-kavu-jste-jeste-nepili-barmani-prozradili-netradicni-recepty-ledove-kavy-15010965.html

Tak takovou kávu jste ještě nepili! Barmani prozradili netradiční recepty ledové kávy

Tak takovou kávu jste ještě nepili! Barmani prozradili netradiční recepty ledové kávy

Přišlo léto a s ním vysoké teploty. V takovém počasí se většina lidí vyhýbá teplým nápojům a dává přednost studeným. Co mají ale dělat milovníci kávy?.. 01.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-01T08:02+0200

2021-07-01T08:02+0200

2021-07-01T08:02+0200

zdraví

léto

káva

recept

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/14694195_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a0146ffd969458da740ab9cbbf0e377.jpg

Jedním z nejlepších způsobů, jak se osvěžit a zároveň vzpružit během horkého léta je dát si espresso-tonik. Jeho příprava je velice snadná, budete potřebovat pouze dvě ingredience – tonik a kávu. Můžete je míchat v různých proporcích.Existuje však ještě několik velice zajímavých receptů s použitím kávy. Když doma nemáte kávovar, prostě připravte klasickou zalévanou kávu.Když nechcete na přípravu nápoje používat kupované sladké sodovky, můžete použít kombuchu neboli čajovou houbu. Ta má výraznou chuť, která dodá kávě svěžest a ovocný nádech.Co budete potřebovat na přípravu?Jak na to?Uvařte silnější kávu například v poměru 75 gramů na 1 litr vody. Poté ji nechte vystydnout a dejte do lednice. Do skleničky dejte kostky ledu, zalijte studenou kávou, přidejte kombuchu a podle přání cukr.Další nápoj se jmenuje mléčný kávový Alfredo, který se stal hitem baru Bloom-n-Brew. Nápoj je poměrně sladký, ale osvěží a lehce se pije. Podle přání můžete přidat nastrouhanou čokoládu.Co budete potřebovat?Jak na to?Nejdřív si budete muset připravit sirup. Rozpusťte cukr na slabém ohni, přidejte vodu a míchejte, dokud nedostanete homogenní směs.V objemné nádobě spojte mixérem led, mléko, bílek, kávu a 15 g sirupu. Na závěr přidejte vodu. Přelijte do sklenice a posypte čokoládou.Poslední variantou je káva s grapefruitovou šťávou. Její chuť bude osvěžující, nakopávající a připomínající malinovku.Co budete potřebovat?Jak na to?Uvařte kávu a nechte ji vystydnout. Do sklenice hoďte 4-6 kostek ledu, grapefruit a cukr podle chuti.Nechte si chutnat!

https://cz.sputniknews.com/20210601/salek-kavy-pul-hodiny-pred-cvicenim-pomaha-zhubnout-je-v-tom-ale-hacek-14677847.html

https://cz.sputniknews.com/20210629/kardiolozka-vysvetlila-jak-je-treba-pit-kavu-za-horkeho-pocasi-14981177.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

léto, káva, recept