Vláda přitvrzuje a přichází se změnami v očkování: Jedna dávka v rámci bezinfekčnosti už nepostačí

Vláda přitvrzuje a přichází se změnami v očkování: Jedna dávka v rámci bezinfekčnosti už nepostačí

V Česku sice dnešním dnem oficiálně začaly letní prázdniny, ale spolu s tím přichází i jisté zpřísnění opatření v rámci koronavirové pandemie. Na dnešním... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

V Praze proběhla tisková konference o mimořádném jednání vlády, která se zabývala zhoršující se epidemickou situací s covidem-19 a rozhodla o dalších opatřeních.Kabinet se dohodl na tom, že jedna dávka očkování proti koronaviru už nebude stačit pro prokázání bezinfekčnosti. Nově budou dostatečné až dva týdny po druhé dávce. Tuto změnu oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).Uvádí se, že se toto opatření vztahuje na vakcíny, u nichž je zapotřebí aplikovat dvě dávky, tedy Pfizer/BioNTech, AstraZeneca i Moderna.Toto opatření vstoupí v platnost od pátku 9. července.Zároveň se Vojtěch vyjádřil k tomu, jak se v Česku nyní vyvíjí pandemická situace: „Situace začala stagnovat a v Praze se dokonce bohužel i zhoršuje. Zásadní je ale šíření delta mutace, která je velmi infekční.“Cestování a podmínky pro návrat do zeměTo však nebylo z nových pravidel zdaleka vše. Jisté změny totiž přichází také pokud jde o příjezd ze zahraničí.Uveďme, že v případě červených a tmavě červených zemí vláda změnila jen to, že plně naočkováný člověk nově nebude muset do samoizolace, ani projít jakýmkoliv testem. Pokud jde o kategorii černých zemí, tam vláda původně zakazovala vycestovat. Podle Vojtěcha to ale není možné, takže důrazně doporučuje, aby tam lidé nejezdili. Od 5. července se mezi tyto země zařadí Tunisko. Vláda ale diskutovala i o tom, zda mezi ně nezařadit i Velkou Británii, kde aktuálně extrémně sílí mutace delta.Nelze opomenout ani to, že zaměstnavatelé nebudou moci vpustit na pracoviště po návratu ze zahraniční dovolené lidi bez negativního testu. Oproti původním plánům se povinnost testovat nebude týkat návratů po cestě po Česku. Vojtěch vysvětlil, že to odmítla Legislativní rada vlády.Epidemiologická situace v ČeskuEpidemie koronaviru v Česku začala opět sílit. Situací se ve čtvrtek navečer bude mimořádně zabývat vláda, zpřísní asi pravidla pro návrat z dovolených.Počty nových případů koronaviru začaly v mezitýdenním srovnání výrazněji stoupat v tomto týdnu. V pondělí testy odhalily o třetinu víc případů než před týdnem, v úterý pak téměř o polovinu. Za středu laboratoře potvrdily 151 nových případů nákazy, což je o 46 víc než před týdnem.Reprodukční číslo opět stouplo, aktuálně je jeho hodnota 1,18. Vyšší bylo naposledy na konci února, nad hodnotu jedna se dostalo ve středu. Roste pátý den v řadě, nad hodnotu jedna, která ukazuje na zrychlování šíření epidemie, se dostalo ve středu.

