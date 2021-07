https://cz.sputniknews.com/20210701/who-poskytla-doporuceni-ohledne-minimalizace-sireni-cerne-plisne-15014458.html

WHO poskytla doporučení ohledně minimalizace šíření černé plísně

WHO poskytla doporučení ohledně minimalizace šíření černé plísně

WHO doporučila minimalizovat použití hormonálních přípravků a antibiotik při těžké a středně těžké formě covidu-19, aby nedošlo k infekci, která souvisí s... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-01T11:04+0200

2021-07-01T11:04+0200

2021-07-01T11:04+0200

zdraví

imunita

onemocnění

světová zdravotnická organizace (szo)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/15014402_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_d2b0900654508d1de1f8d07d9f319902.jpg

Vysvětlila, že některé plísňové infekce objevené u pacientů s covidem-19 v Indii mohou souviset s kvasinkami, jiné s plísní. Plíseň může zase způsobit takové infekce, jako je mukormykóza (černá plíseň) a aspergilóza (způsobená jiným druhem plísně).Vujnovičová zdůraznila, že WHO doporučuje „omezit na minimum neúměrné užívání kortikosteroidů a antibiotik v lehkých a středně těžkých případech“.Vysvětlila, že kortikosteroidy skutečně zachrání život v těžkých případech, ale jejich masové používání může způsobit plísňové infekce. Vujnovičová také doporučila pečlivě čistit a dezinfikovat zdravotnickou techniku, zejména ventilátory.Pokud je pacientovi diagnostikována plísňová infekce, je třeba ho léčit protiplísňovými přípravky, vysvětlila mluvčí WHO.Mukormykóza neboli černá plíseň je komplikace způsobená plísňovou infekcí. Onemocnění může vzniknout u lidí, kteří jsou v kontaktu s mykotickými spórami v životním prostředí, nebo poté, co plíseň pronikne do kůže prostřednictvím řezné rány, škrábance nebo popáleniny. Nejnebezpečnější je tato choroba pro diabetiky a také pro ty, kteří mají sníženou imunitu po boji s nemocí, zejména koronavirem.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

imunita, onemocnění, světová zdravotnická organizace (szo)