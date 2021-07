https://cz.sputniknews.com/20210701/zeman-se-zastal-schwarzenberga-feriho-sexualni-afera-je-podle-nej-hloupost-15015323.html

Zeman se zastal Schwarzenberga. Feriho sexuální aféra je podle něj hloupost

Zeman se zastal Schwarzenberga. Feriho sexuální aféra je podle něj hloupost

Bývalý nadějný poslanec TOP 09 Dominik Feri, kterému zhatil kariéru sexuální skandál, se dočkal zastání od prezidenta ČR Miloše Zemana. Podle hlavy státu je... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

Nebývá to často, ale v kauze Feri se Zeman shodl s čestným předsedou TOP 09 a svým bývalým konkurentem na úřad prezidenta Karlem Schwarzenbergem.V květnu Schwarzenberg bagatelizoval informace, které přinesly Deník N a server Alarm, o tom, že Feri nutil řadu dívek k sexu i přes jejich nesouhlas.Následně si kníže za tento výrok musel vyslechnout silnou kritiku. Později pro Blesk.cz Schwarzenberg již zmírnil tón a uvedl, že nemá „nic proti tomu, aby násilníci byli přísněji trestáni“. Dále uvedl, že odchod Feriho z politiky může TOP 09 ubrat hlasy. Rád by si s ním o celé aféře promluvil.Kauza vypukla poté, co několik žen zmíněným médiím sdělilo, že Feri měl s nimi sex i přes jejich výslovný nesouhlas, lákal z nich nahé fotografie a veřejně je dehonestoval. Bývalý poslanec se omluvil za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování, ale odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí. Věc nyní vyšetřuje policie.Po tomto obvinění složil Feri svůj poslanecký mandát a vystoupil z TOP 09. Následně si ostříhal své afro a odletěl do Itálie. Naposledy byl spatřen minulý víkend v Paříži.Když prezident poprvé v červnu komentoval Feriho kauzu, uvedl, že má „velmi rezervovaný postoj k hnutí Me Too“.

vladimir007 Bohužel, tohle je další chyba Zemana. Zdá se, že si zakládá na další román "Jak jsem se mýlil v politice". A je těch jeho chyb už požehnaně ... Z morálního hlediska je rozhodně chyby, že se zastává Izraele i v případě osídlování území původně palestinského a vyhánění Palestinců z jejich domovů. Další chyba je jeho záliba v zahraničních expedicích naší armády i když to je v rozporu se zásadami OSN - o povolení bombardování Jugoslávie v r. 99 ani nemluvě. Občasné vulgární projevy v médiích dávají rovněž špatný obrázek o osobnosti Zemana. A zastávání se Feriho, když napadené dívky uváděly vlastně znásilnění, to je hodně přes míru ... 1

