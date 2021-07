Američtí pozorovatelé sdělili, ve kterém regionu vypukne krutá bitva supervelmocí

https://cz.sputniknews.com/20210702/americti-pozorovatele-sdelili-ve-kterem-regionu-vypukne-kruta-bitva-supervelmoci-15030568.html

Hrozí, že v oblasti Černého moře dojde k jednomu z nejintenzivnějších bojů o nadvládu a vliv v moderní historii, uvádí portál 19fortyfive. 02.07.2021, Sputnik Česká republika

Důkazem toho je bezprecedentní aktivita Ruska, odhodlání Turecka zaujmout místo ústřední velmoci v regionu a také rostoucí zájem ze strany Číny, říkají odborníci.Uvádí se, že USA také nestojí stranou. Washington se snaží posílit spolupráci mezi východoevropskými spojenci NATO a vybudovat novou linii izolace propojením Baltského a Černého moře. EU zároveň vede vlastní debatu o geopolitické budoucnosti Evropy.Podle názoru autorů transformace černomořského regionu na zónu konkurence a konfliktů začala v roce 2008, kdy globální ekonomická krize vedla k posílení role Číny díky iniciativě Jeden pás - jedna cesta.Válka v Jižní Osetii v roce 2008 zároveň přesvědčila černomořské země o potřebě kolektivní bezpečnosti, uvádí portál. A v roce 2014 se situace ještě více zhoršila po Euromajdanu na Ukrajině a vypuknutí konfliktu v Donbasu.Turecko se ocitlo na křižovatce všech výzev. Ujalo se vedoucí role v jednáních s vedením EU o situaci s uprchlíky a také se snažilo prosadit svůj vliv v regionu balancováním mezi Ruskem a Spojenými státy, přičemž zároveň předvedlo ochotu bojovat proti čínskému vlivu, píše se v článku.Podle nich pandemie koronaviru pouze ještě více odhalila význam a budoucí potenciál Černého moře. Rovněž ukázala křehkost globálních dodavatelských řetězců.Připomnělo to, že žádný rozvoj není čistě ekonomický. Analytici dospěli k závěru, že budoucí mír a prosperita regionu závisí na řešeních, která předpokládají ekonomický rozvoj, kolektivní bezpečnost a odpovědnou diplomacii.

