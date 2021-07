https://cz.sputniknews.com/20210702/bartos-jednal-v-bruselu-a-hovoril-o-posileni-europarlamentu-janda-je-nadseny-a-chvali-jej-do-nebes-15032889.html

Bartoš jednal v Bruselu a hovořil o posílení europarlamentu. Janda je nadšený a chválí jej do nebes

Bartoš jednal v Bruselu a hovořil o posílení europarlamentu. Janda je nadšený a chválí jej do nebes

Šéf České pirátské strany Ivan Bartoš se v Bruselu setkal s evropskými politickými špičkami, s nimiž vedl jednání. Na nich mimo jiné z jeho strany zaznělo, že... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-02T18:10+0200

2021-07-02T18:10+0200

2021-07-02T18:10+0200

česko

piráti

jakub janda

ivan bartoš

strategie národní bezpečnosti

evropský parlament

brusel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1039/02/10390262_0:49:3177:1836_1920x0_80_0_0_ff6dff94399eb565483ae5f0d4f9b073.jpg

O jednání s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim se objevily informace v tiskové zprávě Pirátů. A zazněla v ní tato Bartošova slova: „Debatovali jsme zejména otázku budoucnosti Evropy a opatření, která Evropská unie musí přijmout, aby efektivněji řešila krizové situace nejen v souvislosti s covidem. Předseda Evropského parlamentu hovořil i o rezoluci, kterou parlament přijal ohledně střetu zájmu premiéra Andreje Babiše.“Jak již bylo naznačeno, dle Bartoše je nutné posílit roli Evropského parlamentu. Nicméně, glosátor Ondřej „Bratříček“ Tesárek si myslí, že jsou taková slova před podzimními parlamentními volbami v Česku politickou sebevraždou. Rozhodně to dle něj není rozumná strategie.Ke schůzce se vyslovil také pirátský europoslanec Marcel Kolaja, který se na Twitteru podělil o informace ze schůzky Bartoše s předsedou Evropského parlamentu.A své si ke slovům Bartoše řekl také komentátor Jakub Janda. Ten si stojí za tím, že má Bartoš v Bruselu velký úspěch.A pokud jde o národní bezpečnost, Piráti dle Jandy tuto sféru v posledních letech uchopili za správný konec, a to i přes jisté výhrady, které vůči této straně má.Ředitel think-tanku Evropské hodnoty ještě následně dodal, že současná Bartošova bruselská mise je prý nadmíru úspěšná: „Když dneska dorazil předseda Pirátů do NATO na sérii schůzek, tak jsem byl hodně zvědavý, jaký na spojence zanechá dojem. Ptal jsem se insiderů, kteří na těch setkáních seděli a dojem byl jednoznačný: Vy máte v Česku někoho, kdo umí anglicky a má páteř? To je skvělý. Ano, je.“

brusel

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

piráti, jakub janda, ivan bartoš, strategie národní bezpečnosti, evropský parlament, brusel