https://cz.sputniknews.com/20210702/bulharsky-expert-se-obava-ze-jeho-zeme-vstupem-do-eurozony-zopakuje-slovensky-scenar-15029637.html

Bulharský expert se obává, že jeho země vstupem do eurozóny zopakuje slovenský scénář

Bulharský expert se obává, že jeho země vstupem do eurozóny zopakuje slovenský scénář

Bulharsko by nemělo zavádět euro, a to s přihlédnutím ke všem možným rizikům. Myslí si to ekonom, mluvčí Odborného klubu ekonomiky a politiky Stojan Pančev. 02.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-02T22:41+0200

2021-07-02T22:41+0200

2021-07-02T22:41+0200

svět

evropská unie (eu)

inflace

eurozóna

euro

názor

změny

bulharsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1024/24/10242489_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_481349b31e3c27a00f85ca2af4a45930.jpg

Podle odborníka je v současné době finanční systém v Bulharsku v dobrém stavu a země využívá všech výhod eurozóny, aniž by byla jejím členem.Ekonom okomentoval také obavy části bulharské populace o tom, že ceny potravin porostou, zatímco výše důchodu zůstane stejná. Souhlasil navíc s tím, že na Slovensku se cena některého zboží dostala na stejnou úroveň jako v Evropě, přičemž ale nebyl zajištěn potřebný ekonomický růst.Ekonom a moderátor televizní stanice NOVA Vladimír Sirkarov ale vyjádřil opačný názor a upozornil na skutečnost, že inflace v Řecku před vstupem do eurozóny byla vyšší než po něm. Sirkarov rovněž poznamenal, že v jiných zemích eurozóny ceny vykazovaly růst jen po určitou dobu.Rozhodnutí Bulharska zavést do oběhu euro bez přechodného období bude pravděpodobně revidováno, domnívá se. Připomeňme, že tento týden ministerstvo financí připravilo návrh plánu na zavedení eura, podle kterého bude bulharský lev moci být používán na stejné úrovni s eurem jen v průběhu prvního měsíce, tj. v průběhu ledna roku 2024.

Červenáček Vlastně nevím o jediné zemi, která by byla se vstupem spokojená. Germánie, Francie - také ne. Čtvrtá, a to fašistická, říše židů fašistů. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

bulharsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropská unie (eu), inflace, eurozóna, euro, názor, změny, bulharsko