Čech, který trpěl nevyléčitelnou chorobou, podstoupil asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku

Čech, který trpěl nevyléčitelnou chorobou, podstoupil asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku

Martin Přecechtěl toto úterý podstoupil asistovanou sebevraždu. Sedmatřicetiletý Čech se rozhodl ukončit svůj život kvůli amyotrofické laterální skleróze... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

Martin Přecechtěl se dozvěděl o své diagnóze před dvěma lety, postupem času sedmatřicetiletý Čech následkem této choroby ztratil řeč a skončil na invalidním vozíku. Před tím Martin, který byl otcem dvou dětí, sportoval, a dokonce se zúčastnil maratonu a 100kilometrového závodu přes Krkonoše. Ještě v loňském roce se zúčastnil akce Prague City Swim, která se konala na podporu pacientů trpící ALS. Později se Martin Přecechtěl rozhodl odjet na specializovanou kliniku do Švýcarska s tím, aby podstoupil asistovanou sebevraždu. I když jeho manželka Markéta chtěla, aby Martin od svého záměru upustil, chápala jeho rozhodnutí. Markéta považuje rozhodnutí svého manžela za oběť, na kterou přistoupil především kvůli své rodině. „Asistovanou sebevraždu si vybral i kvůli nám. Abych s dětmi měla šanci ještě žít,” dodala.Cesta do ŠvýcarskaMartin společně se svou manželkou přijel do Švýcarska toto pondělí. Na klinice podstoupil lékařskou prohlídku – měl zkusit samostatně vypít kelímek vody, což je nezbytná podmínka pro přijetí smrtící látky. Avšak ani v pondělí, ani příští den se mu to nepodařilo, a proto se lékaři rozhodli, že podají látku nitrožilně, Martin přitom musel samostatně zmáčknout tlačítko, aby spustil proceduru. Uvádí se, že Martin Přecechtěl usnul během třiceti vteřin po podání smrtící látky. Po ukončení procedury manželka Martina opustila kliniku, na místo přijela policie s tím, aby zkontrolovala okolnosti procedury. Následně se Markéta vrátila domů, uvádí se, že jejich děti své rodiče na cestě do Švýcarska nedoprovázely a zůstaly v České republice.

Červenáček Víme dobře, kdo je nejpostiženější a nevyléčitelný. I on by mohl za stejným účelem zajet do Švajzu. Každému kdo jej zná, by se ulevilo. 🍒🌹🥀🌹🏅🏅 1

Dedko Simo, alebo ten druhý fašista? 1

3

