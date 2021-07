https://cz.sputniknews.com/20210702/dalsi-rana-pro-hudebni-svet-na-rakovinu-plic-zemrel-rocker-vitezslav-vavra-15028571.html

Další rána pro hudební svět: na rakovinu plic zemřel rocker Vítězslav Vávra

Další rána pro hudební svět: na rakovinu plic zemřel rocker Vítězslav Vávra

Včera zemřel jeden z nejpopulárnějších českých rockerů Vítězslav Vávra. Bylo mu 68 let. Dnes to na svém Instagramu oznámil jeho syn Filip Vávra. 02.07.2021, Sputnik Česká republika

„1. 7. 2021 ve 21:29 umřel můj táta, Vítězslav Vávra. Měl nádor na plicích a jeho organismus byl příliš slabej na boj s ním. Bard český muziky, milovník života, patriot. I když se naše cesty před lety rozešly, bude mi chybět,“ uvedl na Instagramu hudebníkův syn Filip Vávra.Vítězslav Vávra se věnoval zpěvu a hře na bicí, a proto byl často označován přídomkem „zpívající bubeník“. Vávra byl obzvlášť populární zejména v 80. letech 20. století, kdy nazpíval celou řadu tehdejších hitů. Do povědomí posluchačů se tak dostaly především jeho hity Holka z gymplu, Suverén, Citronová holka či píseň pro film Jak svět přichází o básníky. Vítězslav Vávra vydal celkem 4 klasické gramofonové LP desky a 4 CD.V roce 1984 se oženil s legendární zpěvačkou Věrou Špinarovou, ale jejich bouřlivé manželství skončilo v roce 2000. „Neměli jsme se vůbec brát! Bylo to zbytečný. Nemínila jsem jít z Ostravy, on z Prahy, takže to bylo patnáctileté manželství na dálku,“ zhodnotila před lety Špinarová své manželství s Vávrou. V parlamentních volbách v roce 2010 kandidoval Vávra za stranu Suverenita Jany Bobošíkové.Další ztráta pro český hudební světVe středu 30. června také navždy nečekaně odešel nadějný zpěvák a kytarista Jan Štrup. Bylo mu pouhých 39 let.Kamarádi a rodina truchlí nad ztrátou blízké osoby. Štrup to přitom neměl jednoduché, jelikož se potýkal s vlastními démony. Dlouhodobě se totiž potýkal s potížemi, které souvisely s divokým způsobem života a mejdany. Například loni byl na dlouhodobém pobytu v psychiatrické nemocnici a podle jeho přítele se prý rozhodl sám odejít. Ještě před tím, než umělec odešel z tohoto světa, se pokorně vrátil z velkých pódií zpět k hraní na ulici. Zmiňme, že tento muž byl duší rocker a pankáč. Posluchači a fanoušci hudby jej mohou znát například z kapel Rybičky 48, Divokej Bill či Medvěd 009. Kromě toho dotyčný roce 2016 založil s bubeníkem Martinem Kudláčkem punkový soubor Nuly, který se po Kudláčkově odchodu přejmenoval v roce 2018 na Počasí.

