Desítky Rusů se hned po příletu do ČR museli vrátit do Moskvy. Čeští pohraničníci je odmítli pustit

Včera vstoupilo v platnost nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které zakazuje českým občanům cestovat do Ruska a některých dalších států... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

Pro všechny ostatní, včetně držitelů povolení k pobytu v ČR, je vstup do republiky nyní uzavřen. Dnes se ale ukázalo, že se informace o novém opatření nedostala do Ruska včas, neboť byla oznámena den před vstupem nařízení v platnost. Několika desítkám Rusů, kteří se z Moskvy a Petrohradu chystali přeletět do Prahy, byl vzhledem k tomu povolen vstup na palubu letadla, jenže po příletu do letiště Václava Havla v Praze narazili lidé při pasové kontrole na problémy. Pohraničníci totiž odmítli pustit Rusy s povolením k pobytu a poradili jim, aby se vrátili do Moskvy a počkali, až se v Ruské federaci zlepší epidemiologická situace. Klíčové pro příslušníky pohraniční stráže však bylo, jak dávno cizinec s povolením k pobytu opustil zemi s extrémním rizikem nákazy, proto Rusům bylo také nabídnuto přečkat 14 dnů v jiné zemi, která není v českém seznamu rizikových zemí, načež cizinec bude bez problémů přijat do České republiky.Několik desítek lidí se tak dostalo do nepříjemné situace, většinou jsou to studenti a zaměstnanci mezinárodních společností. Svůj příběh o této nepříjemné zkušenosti tak například pověděla Sputniku slečna Kristina. Za hlavní důvod odmítnutí českých úřadů povolit jí vstup do země označuje slečna zařazení RF do černé zóny nebezpečí nákazy koronavirem. Slečna pak dodala, že zvolit si, ve které konkrétně zemi vyčkat 14 dní, je velice těžký úkol, neboť pohraničníci ji naznačili, že seznamy se budou měnit.„Takže bychom mohli sedět 10 dní v Turecku, pak by to bylo také označeno za černé a my bychom museli přečkávat v nové zemi,“ řekla Kristina. Slečna uvedla, že se konečně rozhodla vrátit do Moskvy, odkud hned odletí Rakouska, kde stráví požadované 14 dní. Poznamenala přitom, že odletět do Rakouska z ČR nebylo možné, protože se cestující po příletu do Ruzyně nacházeli v terminálu č.1, zatímco do zemí EU lze odletět jen z terminálu č. 2. Dle slov Kristiny policisté nejprve slíbili, že provedou cestující do druhého terminálu, ale pak „si to rozmysleli“. Obávali se totiž, že Rusové po příletu do Rakouska pak přijedou do Česka autem.

https://cz.sputniknews.com/20210701/kulhankuv-namestek-mel-v-moskve-jednat-o-porusovani-dohod-ohledne-nemovitosti-covid-cestu-zhatil-15014110.html

Pavol Baran Ked sa taketo nieco udeje ale naopak to bude pokrik.Uff.Aj Navalnyj bude volany na pomoc,demokracia bude ohrozena,spravodlivost dostane na frak...🤠 3

josefnovak_36 tak to už je jako za komančů. To nám taky zakazovali cestovat kam jsme chtěli. Ale zato negři bez dokladů a teroristé z arabských zemí bez dokladů, ti sem cestovat mohou. Ani doklady nepotřebují. Natož pak nějaké testy nebo očkování. Vidím to jako prostou buzeraci našince. Jako za komančů, jako za komančů. Žádný rozdíl. 3

