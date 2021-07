https://cz.sputniknews.com/20210702/elitni-sefkuchar-poukazal-na-zakladni-chyby-kterych-se-dopoustime-pri-priprave-klobasek-15020030.html

Elitní šéfkuchař poukázal na základní chyby, kterých se dopouštíme při přípravě klobásek

Klobásky jsou oblíbeným základem mnohých jídel, a proto je důležité umět je správně uvařit.Špičkový michelinský šéfkuchař, který občas vaří i pro královnu, se...

Jeff Baker ale nejprve v rozhovoru pro deník Daily Star odhalil svůj návod skládající se z pěti kroků, který pojednává o tom, jak na opravdu dokonalé klobásky. Po správném smažení by klobásky měly být pevné na dotek, s vnitřní teplotou 70 °C.Aby vás výsledek nezklamal, Jeff nabádá domácí kuchaře, aby nedělali jednoduché chyby.Častou chybou při přípravě je propichování kůže kvalitních klobás s vysokým obsahem masa a přírodní slupkou. To může způsobit, že vám vyteče šťáva a skončíte se suchou klobásou bez chuti. Nikdy také nepoužívejte fritézu. To může způsobit, že kůže ztuhne a klobása vyschne.Nepečte své klobásy. I když se tento způsob zdá jako zdravá volba, neposkytuje takový zážitek jako smažení na pánvi. Pečení zabraňuje zabalenému masu rozvinout tu krásnou chuť, po které obvykle toužíme.5 triků na přípravu dokonalých smažených bramborJeff Baker také nedávno sdílel svých pět hlavních tipů, jak nejlépe připravit pečené brambory. A tyto tipy jsou velmi jednoduché. Jeff má více než třicet let zkušeností v profesionální kuchyni a pracoval s těmi nejlepšími v tomto oboru, takže zná svou práci.Pravidlo č. 1: Potřebujete dostatečně velkou pánevV první řadě byste si měli vybrat správnou pánev. V příliš malé pánvi totiž nebudete moci smažit velké množství brambor a navíc pro vás nebude pohodlné je připravit. Kvůli nedostatečnému povrchu se spálí nebo naopak - neosmaží. Pokud jde o povrch, odborníci doporučují litinovou nebo nepřilnavou pánev.Pravidlo č. 2: Ke smažení potřebujete dobrý olej nebo másloUž jsme se smířili s tím, že smažené brambory nejsou zrovna tím nejzdravějším jídlem. Ale čas od času si takové jídlo můžete dovolit. Podle odborníků mají brambory smažené na másle zlatou křupavou kůrku. Je však lepší je smažit na olivovém oleji.Pravidlo č. 3: Je důležité přesně vědět, kdy přidat kořeníMůžete použít koření, jaké chcete - chilli, sušený česnek, pepř, kmín, dokonce i koriandr, ale nepřidávejte je příliš brzy. Práškové koření se velmi snadno spálí. Brambory okořeňte až v posledních pár minutách vaření.S bylinkami je to ale jinak. Pokud používáte silnější stonky, jako je rozmarýn nebo tymián, můžete je přidat na začátku vaření. Petržel, kopr nebo bazalku, což je pochopitelné, používáme, až když se brambory osmažily.Pravidlo č. 4: Je důležité kontrolovat úroveň teplotyPřed vložením brambor do pánve se ujistěte, že je olej dostatečně horký. Nejprve smažte brambory na středně vysokém ohni, ale nemíchejte je. Teprve až brambory začnou trochu hnědnout, přikryjte a vařte na mírném ohni po dobu 15 minut, dokud nejsou napůl uvařené.Následně sejměte pokličku a zahřejte na maximální teplotu. Jakmile je dno pokryto pěknou krustou, otočte brambory a opakujte to ještě dvakrát. Odstraňte z plotny.Pravidlo č. 5: Je důležité správně nakrájet bramboryPodle odborníků krájení brambor na kolečka nebo na hranolky nestačí. Nejchutnější brambory získáte, když je nakrájíte na kostky. Pokud je nakrájíte plátky, pak se mezi sebou spojí a připraví se nerovnoměrně.

