Exministr Blatný: Stále nevím, proč mě odvolali. Možná za tím stál Sputnik V

„Každý z nás by měl usilovat o to, aby tu bylo co nejvíce efektivních vakcín. Zasloužil se o to pan premiér, a i já jsem se obrátil s dopisy na izraelského, ruského a čínského prezidenta. Ve všech třech případech byla odpověď pozitivní, ale bohužel váš předchůdce a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv tento proces blokovali. Každý, kdo tak postupuje, škodí České republice a nese spoluzodpovědnost za lidi, kteří kvůli nedostatku vakcín a pomalému očkování umírají,“ zdůraznil prezident v době, kdy se Česko potýkalo s nedostatkem očkovacích látek.