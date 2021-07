https://cz.sputniknews.com/20210702/hradime-testy-pro-zabavu-vojtech-prohlasil-ze-odmitaci-vakciny-si-budou-muset-platit-testy-sami-15032066.html

„Hradíme testy pro zábavu.” Vojtěch prohlásil, že odmítači vakcíny si budou muset platit testy sami

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch naznačil, že v nejbližších měsících stát může přestat hradit preventivní testy pro neočkované. V současné době jsou testy... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

Ti občané, kteří se již nechali naočkovat oběma dávkami vakcíny, nemusí jít na preventivní testy, těm ostatním náklady na testování hradí stát. Postupem času se ale to může změnit, prohlásil český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle jeho slov v situaci, kdy se každý občan bude moci nechat očkovat, proplacení testu ze strany státu není rozumné. Jak dále říká český ministr, očkování by se mělo stát standardem do budoucna, ten, kdo vakcínu nechce, bude muset hradit testy samostatně. Vojtěch podotýká, že hrazení testů z veřejného zdravotního pojištění není pro běžný život, jako například návštěvy restaurací, kulturních akcí či sportování, standardní praxí a je to dočasná věc. Co se týče termínu, kdy stát může skončit s hrazením preventivních testů, Vojtěch zatím nemá jasno. Český ministr tvrdí, že to bude záležet na míře proočkovanosti populace, nevyloučil přitom, že stát může přijmout toto rozhodnutí již v srpnu nebo v září. Restaurace začnou kontrolovat doklady o očkování a testuMinistr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že jednal se zástupci restaurací, s nimiž se prý domluvil, aby zatím na dobrovolné bázi přistoupili k prověřování dokladů svých návštěvníků, které by potvrzovaly bezinfekčnost na covid-19. Po vytvoření aplikace pro uložení certifikátů podnikatelé již sami projevují o tuto kontrolu zájem, řekl Vojtěch.Povinnost mít negativní test, potvrzení o prodělání nemoci nebo absolvování očkování byla dosud na návštěvnících restaurací, neboť podnikatelé ji při květnovém otevření hned odmítli. Pro vymáhání takových dokladů či pro vykázání hosta z podniku totiž chtěli mít alespoň nějakou oporu v zákoně. Také jim vadilo, že se mají zabývat papírovými doklady.Teď je ale nově spuštěná mobilní aplikace Tečka, do které lze certifikát o očkování, doklad o prodělání nemoci nebo o negativním testu uložit, což kontrolu značně usnadňuje.

josefnovak_36 ale fetkám a alkoholikům se léčba platit bude dál, že? Proč bych se měl nechávat testovat, když jsem zdravý a do zahraničí nejedu? Nabídněte mi Sputnik V a budu mezi prvními v řadě. 2

