Izrael prezentoval raketu Sea Breaker a předvedl „likvidaci“ ruské lodi. Video

Jeden z největších izraelských výrobců ve vojenském průmyslu, společnost Rafael, prezentovala novou okřídlenou raketu Sea Breaker. Na animačním videu ukázala... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

Izraelská společnost Rafael předvedla na svém portálu autonomní vysoce přesnou raketu o velkém doletu páté generace Sea Breaker (Mořský ničitel). Dokáže zlikvidovat objekty na vzdálenost až 300 kilometrů.Raketu Sea Breaker je možné odpálit z vojenských námořních platforem různé velikosti, počínaje raketovými čluny a konče korvetami a fregatami. Pozemní verze je založena na protileteckém raketovém systému Spyder.Systém Sea Breaker dokáže fungovat za každého počasí v denní i noční dobu. Raketa je imunní vůči elektromagnetickému rušení, dokáže letět v zónách s omezením a zákazem vstupu a manévru (A2/AD). Kanál vysílání dat rakety podporuje operativní rozhodování a aktualizaci v režimu reálného času.Hmotnost Sea Breaker činí asi 400 kilogramů. Raketa je odpalována z transportního odpalovacího kontejneru, let zajišťuje proudový turbínový motor.Na animačním videu portálu Rafael je předvedena likvidace raketového člunu s palubním číslem 962. Podle přístupných údajů byl tento člun R-71 Šuja (projekt 1241) spuštěn na vodu v roce 1983 a patří Černomořské flotile RF.Raketové čluny projektu 1214 byly stavěny v SSSR a Rusku v letech 1979-1996. Byly prodávány do zahraničí, kromě jiných zemí i do Jemenu.

Karel Pokorný Otázka je, či po takomto útoku na ruské lode by bolo možné ešte nájsť Izrael na google mapách! 2

Červenáček Rusové mají rakety lepší. 🌿🥀 🍒🌹🏅 1

