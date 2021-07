https://cz.sputniknews.com/20210702/kynolog-vysvetlil-jak-vychovat-poslusneho-psa-15030278.html

Kynolog vysvětlil, jak vychovat poslušného psa

Kynolog vysvětlil, jak vychovat poslušného psa

Experti přichystali k Mezinárodnímu dni psů, který se připomíná 2. července, rady, které vám pomohou vychovat poslušného psa: nestačí jen krmit a venčit zvíře... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-02T20:55+0200

2021-07-02T20:55+0200

2021-07-02T20:55+0200

svět

domácí zvíře

pes

zvířata

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/12672650_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_deefedb1c24ccf9d2c5d3ece613cd1a9.jpg

„Vzít si psa domů je odpovědné a někdy i těžké rozhodnutí. Nedostanete jako přílohu žádný návod k použití, majitel psa se musí denně učit a přizpůsobovat se a také přizpůsobovat psa sobě. Je důležité chápat budoucí odpovědnost a přistupovat k otázce zaopatřování a výchovy odborně. Názor, že je třeba psa jenom krmit a občas venčit, nepřivede k ničemu dobrému,“ upozornil v rozhovoru pro Sputnik prezident Ruské kynologické federace Vladimir Golubev.Záruka úspěšné výchovy spočívá podle jeho slov ve volbě správného věku, kdy má výcvik štěněte začít. Vysvětlil, že koupit si štěně můžete už ve věku 1,5 až 2 měsíce. Avšak podle názoru kynologa není třeba tak brzy rozlučovat štěně s matkou. Bez kontaktu se sobě podobnými se nemůže vytvořit správné vnitrodruhové chování zvířete a v budoucnu mohou vzniknout problémy v komunikaci s jinými psy.„Vezmete-li si domů tak malé štěně, můžete pak mít spoustu problémů jak v jeho útlém věku, tak i v pozdějších etapách dospívání zvířete. Můžete také narazit na problémy odchovávání. Jen zkušení chovatelé vědí, jak správně vychovávat maličké štěně. Berte si štěně ve věku 2,5 až 3 měsíce. Bude to nejlepší věk pro začátek samostatného života,“ řekl Golubev.Doporučuje dávat štěněti co nejvíce informací o okolním světě, v opačném případě může mít problémy s komunikací.Podle jeho názoru není třeba nadměrně izolovat zvíře po vakcinaci a stanovené karanténě. Můžete opatrně vynést štěně ven v náručí a projít se s ním do nejbližšího parčíku nebo zahrady.„Tím, že rozšiřujete štěněti obzory, pomáháte mu zbavit se strachu, vytvořit si reakce na vnější dráždiče a stát se sebejistým psem,“ řekl Golubev.Označil za mylný názor, že od samého začátku musí štěně spát o samotě. „Štěně je jak malé dítě, jemuž záleží na mateřské péči. V prvních dnech svého života v novém domě prostě nebude chtít ani moci spát samo. Vždyť jste ho právě odloučili od matky, a proto může se cítit osamoceno. Majitel mu musí ukázat, že jeho místo na spaní je bezpečné,“ upozornil kynolog.Jak řekl Golubev, majitel bude muset podmíněně rozdělit území domu pro psa. Štěně tedy musí chápat, že tam, kde se nachází jeho lůžko nebo klec, je místo na spaní, že jídlo dostává zpravidla v kuchyni a že hrát si s lidmi může v obývacím pokoji. „Dělení na zóny je podmíněné a u každého majitele bude jiné, protože někdo například psovi dovolí, aby spal v posteli, ale pro jiného to bude nepřijatelné,“ řekl odborník.Aby štěně pochopilo, že místo, které mu určili pro spánek a odpočinek, je bezpečné a vyhrazeno jen pro tyto účely, bude majitel možná muset pobývat vedle něho, když štěně usíná, řekl kynolog.Psovi je třeba vysvětlit životní pravidla, protože denní řád je pro něho posloupností rituálů. „Zvíře musí chápat, že se chystáte na procházku: berete si boty, které už zná, vodítko, a přivoláváte ho vždy stejným povelem. Rituály psa uklidňují, mnohokrát opakovaný proces si zvíře rychle zapamatuje a zbaví se zbytečného stresu. Je důležité, aby tyto rituály zaváděli majitelé, ne psi. V opačném případě se můžete ocitnout v situaci, kdy vám bude domácí mazlíček diktovat, kdy ho máte krmit a venčit, a to vám ztrpčí život,“ dodal kynolog.Další prvek správné výchovy psa: nezapomínejte zvíře pochválit. „Když mu budete vyjadřovat pochvalu, pes bude chápat, jakého způsobu jednání se má přidržovat. Pochvala vytváří důvěru a kontakt mezi majitelem a zvířetem. Bez takových vzájemných vztahů není možné psa učit a vychovávat. Když ho chválíte za správné jednání, pes se to snaží opakovat, dělá méně chyb a přesvědčuje se o tom, že jeho pán ho má rád,“ vysvětlil Golubev.

https://cz.sputniknews.com/20210213/psi-cenich-nad-zlato-kynologove-prozradili-schopnost-psu-urcovat-ruzne-nemoci-vcetne-covidu-19-13187717.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

domácí zvíře, pes, zvířata