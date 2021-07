Média: Matovič se zaregistroval na vakcinaci Sputnikem V

https://cz.sputniknews.com/20210702/media-matovic-se-zaregistroval-na-vakcinaci-sputnikem-v-15029521.html

Vicepremiér a ministr financí Slovenska Igor Matovič se zaregistroval na očkování proti covidu-19 ruskou vakcínou Sputnik V. V pátek to řekl novinářům, uvádějí... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

Jediným slovenským politikem, který se nechal veřejně naočkovat Sputnikem V, byl až dosud poslanec za Matovičovo hnutí OĽaNO György Gyjmesi. První partie Sputniku V byla na Slovensko dodána 1. března a vyvolala politický skandál, protože Igor Matovič, který tehdy vykonával funkci premiéra, a tehdejší ministr zdravotnictví Marek Krajčí to neoznámili předem ani prezidentce Zuzaně Čaputové, ani svým kolegům v kabinetě ministrů. Členové vlády vystoupili proti nákupu vakcíny Sputnik V, dokud ji neschválí evropský regulační úřad, šest ministrů podalo demise, vyzvali k demisi Matoviče a Krajčího, kterou pak oba skutečně podali. Reorganizované složení vlády schválila slovenská prezidentka 1. dubna, premiérem se stal Eduard Heger a Matovič v ní vykonává funkce vicepremiéra a ministra financí. Kvůli různým průtahům začala registrace k vakcinaci Sputnikem V na Slovensku až 7. června, kdy se větší část obyvatelstva už nechala očkovat jinými vakcínami, nebo se k nim objednala. V důsledku toho bylo ruskou vakcínou naočkováno plně asi 7,5 tisíce lidí a dalších 8,1 tisíce lidí se objednalo k druhému očkování. Registrace k vakcinaci Sputnikem V byla na Slovensku ukončena 30. června.V souvislosti s tím, že trvanlivost partie Sputniku V, kterou si koupilo Slovensko, vyprší v červenci, přijala vláda rozhodnutí prodat nebo darovat zbývajících 160 tisíc dávek této vakcíny zemím západního Balkánu, zájem o ni projevila také Argentina.

