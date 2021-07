https://cz.sputniknews.com/20210702/media-zjistila-proc-se-kate-middletonova-nezucastnila-odhaleni-pomniku-princezny-diany-15033976.html

Média zjistila, proč se Kate Middletonová nezúčastnila odhalení pomníku princezny Diany

Média zjistila, proč se Kate Middletonová nezúčastnila odhalení pomníku princezny Diany

Včera se v zahradě Kensingtonského paláce konalo slavnostní odhalení pomníku princezny Diany, která by mohla letos oslavit 60. narozeniny. Ceremonie se... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-02T23:27+0200

2021-07-02T23:27+0200

2021-07-02T23:27+0200

svět

kate middleton

královská rodina

princ harry

princ william

princezna diana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/14821335_0:398:2048:1550_1920x0_80_0_0_8effc30f21e185e67f9b4409795335bc.jpg

Jak se ukázalo později, vévodu z Cambridge původně chtěla doprovázet na této významné události jeho 39letá manželka Kate Middletonová. William a Kate se však před několika týdny dohodli, že v tento den bude pro ni lepší zůstat doma se třemi dětmi, k čemuž byly určité důvody. Kate rozhodně Williama podporovala, i když na akci odhalení pomníku nebyla fyzicky přítomna. Opravdu tam chtěla být, ale rodina rozhodla, že pro ni i pro děti bude lepší zůstat doma, sdělil informovaný zdroj časopisu Us Weekly.Vysvětlil, že včera Kate s dětmi „z dálky“ sledovala ceremoniál odhalení pomníku, kterého se zúčastnil její manžel. Očekává se, že zbytek královské rodiny navštíví pomník princezny Diany později.Williamův mladší bratr princ Harry přiletěl do Velké Británie ze Spojených států speciálně kvůli odhalení památníku. Manželka vévody ze Sussexu Meghan Markleová, která začátkem minulého měsíce porodila dceru Lilibet Dianu (své druhé jméno dostala holčička právě na počest své zesnulé babičky), zůstala s miminkem a dvouletým synem Archiem v Kalifornii.Skromný obřad odhalení pamatníku se konal v den nedožitých 60. narozenin princezny ve skryté zahradě Sunken Garden (Hluboká zahrada), která se nachází vedle Kensingtonského paláce. Kromě princů se ho zúčastnili členové Dianiny rodiny, sochař Ian Rank-Broadley, designér Pip Morrison a členové správní rady památníku. Princ Charles se akce nezúčastnil. Důvodem malého počtu účastníků jsou omezení platící ve Velké Británii kvůli koronaviru.Současně s odhalením sochy byla divákům představena aktualizovaná memoriální zahrada na památku princezny, vytvořená Morrisonem. Sunken Garden byla jedním z nejoblíbenějších Dianiných míst v Kensingtonském paláci. Nyní v ní kvetou princezniny oblíbené květiny včetně pomněnek, růží, tulipánů, jiřin a levandule. Práce na vytvoření zahrady začaly v říjnu 2019 prací pěti zahradníků vedených Grahamem Dillamorem, správcem panství a zahrad britských královských paláců. Během tisíce pracovních hodin vysázeli zahradníci 4 tisíce květin.Bratři přišli s myšlenkou postavení pomníku princezně Dianě již v lednu 2017. Poté vydali společné prohlášení, v němž promluvili o své touze zvěčnit vzpomínku na svou matku v dějinách země.Od smrti naší matky uplynulo dvacet let a je na čase uctít její pozitivní vliv nejen ve Velké Británii, ale po celém světě prostřednictvím instalace pomníku. Doufáme, že tento monument pomůže všem, kteří navštíví Kensingtonský palác, zamyslet se nad jejím životem a odkazem, uvádí se v prohlášení.

https://cz.sputniknews.com/20210627/odhaleni-sochy-diany-jako-prilezitost-k-usmireni-princu-zda-se-ze-se-kralovna-pokousi-ji-vyuzit-14967882.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kate middleton, královská rodina, princ harry, princ william, princezna diana