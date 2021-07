https://cz.sputniknews.com/20210702/na-vystavisti-v-letnanech-vypukl-pozar-shorela-vystava-turistickeho-vybaveni-15026899.html

Na výstavišti v Letňanech vypukl požár. Shořela výstava turistického vybavení

Na výstavišti v Letňanech vypukl požár. Shořela výstava turistického vybavení

V pátek ráno vypukl požár ve vstupní hale výstavního areálu v pražských Letňanech. Z celkové délky haly 250 metrů bylo zasaženo asi 150 metrů, většina stavby... 02.07.2021

Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo 14 jednotek. Kouř z požáru byl nad ránem vidět desítky kilometrů daleko, lidé v okolí neměli větrat.Požár dostali pod kontrolu během hodiny. Snažili se především chránit únikovou cestu a okolní budovy. Během zásahu se část haly zřítila, vedlejší haly se však podařilo před plameny ochránit. Chemici pražských hasičů nezaznamenali toxické látky v ovzduší, ale přesto by zatím lidé neměli větrat.Zásah má nicméně trvat ještě několik hodin, zhruba do odpoledne. Hasiči ještě musí na místo přivolat těžkou techniku, která bude pomáhat s rozebíráním konstrukcí. V hale se konala výstava stanů, spacáků, batohů a dalšího vybavení do přírody, měla trvat do 22. srpna. Bylo tam prezentováno více než tři sta značek. „Výstava stanů byla z důvodu požáru haly zrušena,“ konstatují pořadatelé na svém webu.Předběžně odhadnutá škoda činí asi 150 milionů korun. Příčina požáru se vyšetřuje.Požár výrobní haly na Příbramsku, hasiči uchránili přilehlý zámekNa konci června hasiči bojovali s požárem haly na výrobu tvrzeného skla v obci Dlouhá Lhota na Příbramsku. Jednalo se o požár většího rozsahu, Do Dlouhé Lhoty tak postupně zamířilo sedmnáct hasičských jednotek.Požár zasáhl poměrně členitý a rozsáhlý objekt (včetně administrativní části), který byl konstrukčně spojen s budovou zámku.Ze zámku, který slouží jako hotel, bylo převážně samovolně evakuováno 32 hostů a 6 zaměstnanců. Byli přesunuti do provizorních bezpečně vzdálených míst v zámeckém areálu, kde jim nehrozilo žádné nebezpečí. Všichni byli v pořádku, zásah záchranářů nebyl nutný.Přibližně po dvou hodinách se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu a operačnímu středisku byla nahlášena lokalizace. Současně s tím byl poplachový stupeň snížen na druhou úroveň a velitel začal s první redukcí jednotek. Zároveň byl umožněn návrat hostů zpět do zámeckých prostorů.Následovalo rozebírání zasažených konstrukcí a dohašování drobných ohnisek, která se objevila například pod propadlou střechou.Přímé škody byly předběžně vyčísleny na 20 milionů korun, uchráněné hodnoty na 10 milionů. Zároveň se hasičům podařilo uchránit obrovské hodnoty v podobě přilehlého zámku. Příčina požáru se vyšetřuje.

wwwbuerger.. To patří k mým záškodnickým akcím. Psal jsem o tom jako Kosmo Olin. A pohled na požár mi dělá obzvláště dobře. 0

