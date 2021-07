https://cz.sputniknews.com/20210702/nechceme-trpet-kvuli-politikum-rusove-zijici-v-cr-si-stezuji-na-rusofobii-a-poruseni-svych-prav--15034518.html

„Nechceme trpět kvůli politikům!“ Rusové žijící v ČR si stěžují na rusofóbii a porušení svých práv

„Nechceme trpět kvůli politikům!“ Rusové žijící v ČR si stěžují na rusofóbii a porušení svých práv

Kvůli novému ochrannému opatření ministerstva zdravotnictví, které omezuje vstup na území ČR lidem přilétajícím z Ruska, se velké množství ruských občanů, jež... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-02T20:16+0200

2021-07-02T20:16+0200

2021-07-02T20:16+0200

otevřený dopis

ministerstvo zdravotnictví

adam vojtěch

instagram

česko

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

koronavirus

opatření

lidé

rusofobie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/647/58/6475849_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e5f6061a9c173a28b80421e9978a289.jpg

Na Instagramu ruského blogera žijícího v Česku se objevil otevřený dopis českému ministru zdravotnictví, který si hned vysloužil velké množství sdílení a komentářů. V něm se například hned zprvu uvádí, koho se přijaté opatření dotklo. Uvádí se totiž, že se dotklo lidí, kteří leží v nemocnicích v Rusku a naopak těch, kteří by se mohli léčit v České republice, ale nacházeli se v Rusku; pracovníků firem, kteří odjeli na pracovní cesty či dovolenou domů; lidí, kteří odjeli na pohřeb, svatbu nebo kvůli péči o své nemocné příbuzné; podnikatelů, kteří odjeli do Ruska kvůli rozvoji svého podniku.V dopisu se pak poznamenává, že opatření bylo přijato 29.06.2021, a právní moci nabylo 01.07.2021. Proto se lidé, kteří mají zákonné právo pobývat v ČR, nestihli vrátit, protože takovou možnost neměli.„V souladu s mezinárodním právem se ochranná opatření vůči cizincům mají přijímat s ohledem na všechny okolnosti a nemohou negativně ovlivňovat jejich osobní a rodinný život. Když vezmeme v úvahu to, kolik rodin bylo odloučeno, kolik lidí teď má finanční úbytky a může zůstat bez práce a podniků, bez možnosti pokračování ve studiu a bez zdravotnické péče, pak toto opatření porušuje také Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin. A nejen to, ale taky závazek dodržet právo cizinců na respektování soukromého a rodinného života, vydaný odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, při aplikaci § 123 a odst. 4 zákona o pobytu cizinců,“ píše autor v dopisu určeném Adamu Vojtěchovi. Na závěr autor dopisu požádal ministra zdravotnictví o podporu a opravu tohoto opatření.Více než 4000 lidí ocenilo tento příspěvek, v němž mnozí spatřili naději na vyřešení svých problémů. Spousta lidí o nich dokonce psala v komentářích. „Moje žena a já jsme měli letět 12. července na modré kartě jako vysoce kvalifikovaní specialisté. Zaplatili jsme zdravotní pojištění, zaplacené za nájem bytu v Praze. Nakoupili jsme letenky, zaplatili různé státní poplatky za vydání víza. A tady takové věci jsou. Velmi nepříjemná situace. Člověk má dojem, že je to jen nějaký druh rusofobie. Vláda České republiky by mohla tuto kategorii lidí s již připravenými vstupními vízy vyloučit. Nebo je přinutit dodržovat přísnou karanténu, ale ne zcela omezit vstup. Jsme velmi rozrušení, protože v Rusku jsme prodali naše auta, pronajali si byty, opustili práci a teď jen sedíme a čekáme v neznámém. Velmi nepříjemná situace,“ svěřili se někteří.„Zdá se mi, že jde spíše o politickou situaci související s konfliktem mezi českou a ruskou vládou, kterou trpí obyčejní lidé,“ napsal uživatel darkman_85.„Mám problém s tím, že 30. srpna mi skončí současný dlouhodobý pobyt. Mám již nahlášenou žádost o prodloužení, ale do konce září by se měla ještě dodat potvrzení o ubytování. Samozřejmě, podpis smlouvy a získání potvrzení je problematické. Jsem studentkou, proto je pro mě cestování na 14 dní do jiného státu velmi nákladnou záležitostí. Samozřejmě, že se bojím současné situace, že se nevrátím, neprodloužím si pobyt, a zároveň nebudu moct dostudovat na vysoké škole. Děkuji,“ napsala uživatelka kristina_kefir.„Cizinci s dlouhodobým pobytem pracují v Česku, platí daně, pojištění, sociální pojištění a nemohou se dostat do Česka! To je blbost!“ tvrdí Barkosa.„Jsem upřímně uražena takovým jednáními a cítím se, jako kdybych byla zlodějka na území ČR,“ napsala carolina_ogo.„Všichni upřímně doufáme, že se vztah zlepší. Jsme obyčejní lidé a nechceme trpět kvůli politikům,“ prohlásil vi___mi.

https://cz.sputniknews.com/20210702/desitky-rusu-se-hned-po-priletu-do-cr-museli-vratit-do-moskvy-cesti-pohranicnici-je-odmitli-pustit-15032722.html

Jan Novák Tak ať se zbaví toho zločince zkorumpovaného Putina a svět se na ně přestane dívat mezi prsty... 2

1

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otevřený dopis, ministerstvo zdravotnictví, adam vojtěch, instagram, pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy, koronavirus, opatření, lidé, rusofobie, česká republika, rusko