https://cz.sputniknews.com/20210702/nejvice-pripadu-od-poloviny-cervna-narust-poctu-nakazenych-v-cesku-opet-zrychlil-15029117.html

Nejvíce případů od poloviny června. Nárůst počtu nakažených v Česku opět zrychlil

Nejvíce případů od poloviny června. Nárůst počtu nakažených v Česku opět zrychlil

Epidemie koronaviru v Česku začala opět sílit. Za čtvrtek laboratoře potvrdily 164 nových případů nákazy, což je o 68 více než před týdnem. Reprodukční číslo... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-02T12:44+0200

2021-07-02T12:44+0200

2021-07-02T12:44+0200

česko

koronavirus

adam vojtěch

vakcína

cestování

praha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/15016595_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_f733277722e04006b0e773770c0448d9.jpg

Za opětovným zrychlováním epidemie je podle odborníků nakažlivější mutace delta. Počty nově nakažených byly v tomto týdnu pokaždé vyšší než 100.Ubývá naopak hospitalizovaných. Ve čtvrtek bylo v českých nemocnicích 50 lidí s covidem-19, zhruba o 30 méně než před týdnem. V těžkém stavu je devět pacientů.Reprodukční číslo opět stouplo, aktuálně je jeho hodnota 1,3, což je nejvíce od začátku ledna. Roste šestý den v řadě, nad hodnotu jedna, která ukazuje na zrychlování šíření epidemie, se dostalo ve středu.Roste také hodnota incidence, která vyjadřuje počet nakažených za uplynulých sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel, ta stoupla z úterních 7,15 na 8.Nejhorší epidemická situace je v hlavním městě Praze a regionech okolo, tedy v Praze-západ, Praze-východ a v Mělníku. Více nakažených v porovnání s ostatním územím republiky je také v Plzni.Laboratoře ve čtvrtek provedly zhruba 109 tisíc testů, o 58 tisíc méně než před týdnem. Podíl pozitivních nálezů u diagnostické indikace testů se dostal přes jedno procento. U epidemiologické indikace zůstává stále výrazně pod jedním procentem, v případě preventivních testů je podíl nakažených dlouhodobě nižší než jedna desetina procenta.Zdravotníci ve čtvrtek aplikovali 106 tisíc dávek vakcíny, nejméně v tomto týdnu. Od prosincového začátku vakcinace bylo v Česku podáno více než 8,35 milionu dávek. Dvě dávky dostalo 3 273 850 lidí.Vláda ve čtvrtek v reakci na obrat vývoje epidemie zpřísnila způsob prokazování bezinfekčnosti a ohlásila zavedení povinných testů při návratu do ČR ze zahraničí. Bez testu po dovolené v cizině nebudou lidé smět do práce. Výjimku mají pouze plně naočkovaní nebo ti, kteří prodělali onemocnění covid-19 v posledním půl roce.Při návratu z červených a tmavě červených zemí budou muset lidé na pět dnů do samoizolace a pak na PCR test. Ministerstvo také upravilo nařízení, že do zemí v černé kategorii cestovatelského semaforu není přímo zakázáno cestovat, platí jen „výrazné nedoporučení“.Změny zaváděné kvůli obavám z delta varianty budou platit od pátku 9. července.Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zvažuje, že by bezinfekčnost návštěvníků na covid-19 musely kontrolovat i restaurace. Jejich zástupci, s nimiž jednal, o to podle něj sami mají zájem a někteří k tomu přistoupí dobrovolně. S mobilní aplikací pro uložení a kontrolu certifikátů to už bude jednodušší, řekl dnes na tiskové konferenci k jejímu představení. Dosud byla povinnost mít negativní test, potvrzení o prodělání nemoci nebo absolvování očkování pro návštěvníky restaurací. Když se o povinnosti diskutovalo v květnu před otevřením restaurací, provozovatelé ji odmítali.

https://cz.sputniknews.com/20210701/chybi-nam-instinkt-epidemiologove-uvedli-proc-by-cesko-radeji-nemelo-vydavat-singapurskou-cestou-15022909.html

https://cz.sputniknews.com/20210701/who-poskytla-doporuceni-ohledne-minimalizace-sireni-cerne-plisne-15014458.html

⏳24⏳ Zrovna jsem viděl zdravotní hygienický příspěvek, že měď jako chemický prvek bezva ničí bakterie a viry a že by se to mělo v nemocnicích více zavádět na hmatadla, kde se ta infekce přenáší na ruce. Pěkně ukazovali jak rychle v laboratoři na měděném povrchu zanikají bakterie o proti jiným povrchům jako sklo, plastik a chrom. Bohužel mi chybělo, jestli to také funguje když se ta měď časem dotykem zamastí a možná pak už i nefunguje? Možná by bylo lepší mít hmatadla, které se sami ohřívají a bakterie a viry ničí, nebo jsou skleněná a mají ultravioletové záření které také bakterie a viry ničí. Opravdová vědecká inteligence je mi prostě mnohem milejší, jak nějaký debilní politik, nebo úředník, nebo pověrčivý ezoterik, který věří na tajemnou energii kristalů 🤩😱.. 5

⏳24⏳ Je to velká historická ostuda, že vědecké poznatky o rozšiřování nemocí a virů se politický debilové snaží řešit netěsnými rouškami a pícháním injekcí. To je obrazně jako: místo zabíjet a vyhubovat mouchy a omezovat jim přístup na tělo, tak radši lidem píchat nějaké nepochopitelné látky do těla a doufat, že ty mouchy budou takto neškodné.. Dobře chápu že ten zdravotní systém živí spousty neschopných zdravotních parazitů a vynáší jim dobré kšefty na roušky a na injekce. Zkoumání člověka je i jistě mnohem zajímavější, než zkoumání způsobů jak "úplně zničit mouchy" a ve veřejných zařízeních filtrovat dýchaný vzduch. Nejlépe se mi líbilo opatření na izraelském letišti, kde mají bezva vymyšlené jak nákaza mezi cestujícími a personálem je úplně nemožná díky hermetické izolaci za sklem a dlouhé gumové rukavice na rychlé provádění testů, jestli cestující mají nějakou nakažlivou nemoc, než je pustí do letada.. 2

2

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, adam vojtěch, vakcína, cestování, praha