Odborníci varují před aplikacemi, které kradou data uživatelů

Ruský autor protivirových programů Doktor Web (Dr.Web) objevil v katalogu Google Play aplikace, které kradou přihlašovací údaje a hesla uživatelů Facebooku... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-02T08:36+0200

věda a technologie

google play

aplikace

google

kybernetická bezpečnost

„Rozbor těchto škodlivých programů ukázal, že všechny dostaly nastavení pro odcizení uživatelských jmen a hesel z evidence Facebooku. Podvodníci ale mohli snadno změnit jejich parametry a dát jim pokyn stáhnout stránku nějakého jiného legitimního servisu, a nebo vůbec použít úplně falešnou formu vstupu, umístěnou na phishingovém webu,“ uvádí se ve zprávě.Deset trojských aplikací objevených odborníky bylo rozšířeno pod rouškou neškodných programů. Podle údajů společnosti byly staženy více než 5,8 milionkrát. Devět z nich bylo v okamžiku odhalení přítomno na Google Play, je to Processing Photo, App Lock Keep, App Lock Manager, Lockit Master, Rubbish Cleaner, Horoscope Daily, Horoscope Pi, Inwell Fitness, PIP Photo.Poté, co se experti společnosti obrátili na Google, byla část těchto škodlivých programů z Google Play odstraněna. Avšak v okamžiku zveřejnění zprávy společnosti byly některé z nich ještě přístupné k stažení. Navíc byla, podle slov expertů, modifikace jedné z odstraněných aplikací (EditorPhotoPip) stále ještě přístupná na agregátorech aplikací.Odborníci společnosti doporučují majitelům androidních přístrojů, aby stahovali aplikace jenom známých a spolehlivých firem a také věnovali pozornost komentářům jiných uživatelů, kteří „mohou signalizovat o potenciální hrozbě.“Expert uvedl program, který byste si měli rychle smazat z telefonuPodle novináře časopisu Forbes Zaka Doffmana musí uživatelé iPhonů okamžitě odstranit ze svých telefonů aplikaci Google Maps. Doffman je uznávaný odborník na sledování a kybernetické služby a také na bezpečnostní rizika, která jsou spojená s velkými technologickými a sociálními médii a platformami chytrých telefonů.Lokalizační údaje jsou v centru sporů o soukromí již několik let. Nejdřív iOS a poté Android nám daly možnost odmítnout přístup k osobním údajům a omezit tento přístup desítkám aplikací.Ale i když zaškrtneme správné políčko, abychom všem těmto aplikacím odepřeli přístup k naší poloze, nebudeme to ze zřejmých důvodů schopni udělat s mapovými aplikacemi.Faktem je, poznamenává Doffman, že všechna data, která tento program shromažďuje, přímo souvisejí s osobností uživatele. Všechny informace jsou v důsledku toho vzájemně propojeny, je vytvořen osobní profil a historie.Google se podle Doffmana snaží tato rizika ochrany osobních údajů argumentovat tím, že říká, že Mapy Google jsou navrženy tak, aby chránily osobní údaje. Program má zejména režim inkognito a data shromážděná v souladu s nastavením štítku ochrany osobních údajů nejsou spojena s žádnými konkrétními lidmi nebo účty.Alternativně Doffman doporučuje uživatelům iPhone nainstalovat Apple Maps.

