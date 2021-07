https://cz.sputniknews.com/20210702/psi-akocky-se-mohou-nakazit-covidem-19-uvadi-kanadska-studie-jaky-je-u-zvirat-prubeh-nemoci-15036305.html

Psi a kočky se mohou nakazit covidem-19, uvádí kanadská studie. Jaký je u zvířat průběh nemoci?

Psi a kočky se mohou nakazit covidem-19, uvádí kanadská studie. Jaký je u zvířat průběh nemoci?

Možná by to jen málo kdo tušil, ale vyšlo najevo, že koronavirem mohou onemocnět také psi a kočky. Takové závěry uvádí studie univerzity v nizozemském... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

Odborníci závěry své studie prezentovali na Evropském kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí. Vedoucí katedry veteriny na Cambridgeské univerzitě Jamese Wooda se nechal dokonce slyšet, že je „nizozemská studie solidně provedená a ukazuje, že přibližně 20 procent domácích zvířat vystavených viru se nakazilo a infekce u většiny z nich nakonec vymizela, stejně jako u většiny lidí“.Vědci z univerzity v nizozemském Utrechtu však nebyli jediní, kdo s takovou informací přišel. K obdobnému zjištěnídospěli během svého bádání také Kanaďané, informoval server BBC.Následně dodala, že zhruba jeden z pěti domácích mazlíčků se nakazí od svých infikovaných majitelů. Za zmínku stojí však to, že zvířatana rozdíl od lidí příliš vážně neonemocní. Existuje ale jiné riziko.Zvířata, šíření nákazy a očkováníA jak je to s nákazou a jejím šíření zvířaty? Autoři studie uvádí, že je nepravděpodobné, že by domácí zvířata nakazila své majitele. Nicméně, kvůli rychlému šíření viru mezi lidmi tuto možnost nelze zcela vyloučit, upozorňuje BBC. Pokud jde o to, jaké příznaky zvířata vykazovala, většinou měla jen velmi mírný průběh nemoci. Za zmínku stojí i to, že například v Rusku začali veterináři očkovat proti covidu-19 i zvířata.Toulavé kočky vs. covid-19V neposlední řadě připomeňme také samostatnou studii univerzity v Guelphu v kanadském Ontariu. V ní bylo totiž zjištěno, že zvlášť kočkám, které spaly na posteli svého majitele, hrozila nákaza. Studie testovala na protilátky 48 koček a 54 psů ze 77 domácností a zjišťovala blízkost kontaktu majitele a zvířete.A vědci došli k zajímavému zjištění – mezi v domácnosti chovanými zvířaty mělo pozitivní test 67 % koček a 43 % psů. U zvířat z útulků toto číslo činilo pouze 9 %, kdy bylo tolik zvířat pozitivně testováno na protilátky na covid-19, a u toulavých koček jen tři procenta.

