Rusko odkoupilo od Slovenska 160 tisíc dávek vakcíny Sputnik V

Rusko odkoupilo od Slovenska 160 tisíc dávek vakcíny Sputnik V

Mluvčí slovenského resortu zdravotnictví Zuzana Eliášová informovala o tom, že Ruská federace odkoupila od tamního ministerstva celkem 160 tisíc dávek... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

Dnes slovenská média informovala o tom, že Moskva odkoupila od Slovenska ruskou vakcínu Sputnik V, která nebyla použita k očkování obyvatelstva. Podle oficiálních informací se jedná o 160 tisíc dávek z celkových 200 tisíc, které Bratislava zakoupila již v březnu. Potvrdila to i mluvčí Ministerstva zahraničí Slovenska Zuzana Eliášová, která také poznamenala, že momentálně na slovenském území zůstaly jen ty dávky, které jsou určeny občanům přihlášeným na očkování.Mluvčí zdravotnického resortu podotkla, že Rusko odkoupilo vakcínu za stejnou cenu, za kterou ji nakupovalo i Slovensko, a sice za 9,95 dolarů za jednu dávku.Matovič se zaregistroval na očkování Sputnikem VJiž dříve jsme informovali o tom, že vicepremiér a ministr financí Slovenska Igor Matovič se zaregistroval na očkování proti covidu-19 ruskou vakcínou Sputnik V. V pátek to řekl novinářům, jak uvádí webové stránky novin Pravda.Jediným slovenským politikem, který se nechal veřejně naočkovat Sputnikem V, byl až dosud poslanec za Matovičovo hnutí OĽaNO György Gyjmesi.První partie Sputniku V byla na Slovensko dodána 1. března a vyvolala politický skandál, protože Igor Matovič, který tehdy vykonával funkci premiéra, a tehdejší ministr zdravotnictví Marek Krajčí to neoznámili předem ani prezidentce Zuzaně Čaputové, ani svým kolegům v kabinetě ministrů. Členové vlády vystoupili proti nákupu vakcíny Sputnik V, dokud ji neschválí evropský regulační úřad, šest ministrů podalo demise, vyzvali k demisi Matoviče a Krajčího, kterou pak oba skutečně podali. Reorganizované složení vlády schválila slovenská prezidentka 1. dubna, premiérem se stal Eduard Heger a Matovič v ní vykonává funkce vicepremiéra a ministra financí.Kvůli různým průtahům začala registrace k vakcinaci Sputnikem V na Slovensku až 7. června, kdy se větší část obyvatelstva už nechala očkovat jinými vakcínami, nebo se k nim objednala. V důsledku toho bylo ruskou vakcínou naočkováno plně asi 7,5 tisíce lidí a dalších 8,1 tisíce lidí se objednalo k druhému očkování. Registrace k vakcinaci Sputnikem V byla na Slovensku ukončena 30. června.

Martin 1 Ďakujeme za Vašu nekonečnú trpezlivosť milí Rusi 2

Ondra Tykal Martine, to holt větší bratři dělají 😉. 0

