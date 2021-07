https://cz.sputniknews.com/20210702/seznam-zpravy-varovaly-pred-novelou-ktera-umozni-ockovani-sputnikem-pak-prisla-reakce-ministerstva-15030079.html

Seznam Zprávy varovaly před novelou, která umožní očkování Sputnikem. Pak přišla reakce ministerstva

Seznam Zprávy varovaly před novelou, která umožní očkování Sputnikem. Pak přišla reakce ministerstva

Server Seznam Zprávy v pátek varoval před nebezpečím očkováním neregistrovanými vakcínami, což má umožnit vládní novela o očkovacích látkách. Podle novinářů by... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

Server upozornil, že vláda na pondělním jednání schválila novelu zákona o distribuci očkovacích látek proti covidu-19. Podle novinářů je text formulován tak, že umožňuje výklad, podle kterého „by se v Česku mohlo očkovat neregistrovanými vakcínami. Například ruským Sputnikem nebo čínským Sinopharmem“.Konkrétně se jedná o odstavec umožňující distribuci látek, které „jsou ve vlastnictví státu, a očkovací látka proti onemocnění covid-19 v nich obsažená odpovídá očkovací látce proti onemocnění covid-19 obsažené v léčivém přípravku, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004“.Na tuto problematickou formulaci upozornila Legislativní rada vlády.Z novely není ani jasné, zda tento neregistrovaný přípravek bude uznáván takzvaným covid pasem.Redakce serveru Seznam Zprávy zaslala dotaz ministerstvu zdravotnictví, zda na základě této novely budou distribuovány vakcíny Sputnik V a Sinopharm. Článek však vyšel ještě dříve, než resort stihl odpovědět. Reakci ministerstva redakce doplnila později. Podle něj se jedná o formulaci, jež je totožná s tou, kterou obsahuje nařízení EU o digitálním certifikátu, a samotná novela nemá umožnit dovoz Sputniku V do České republiky.Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce, aby Poslanecká sněmovna novelu zákona projednala co nejdříve, a to v legislativní nouzi.Připomeňme, že o dodávky neregistrovaných vakcín z Ruska a Číny dříve usiloval i prezident Miloš Zeman. Byl to jeden z důvodů, proč skončil ministr zdravotnictví Jan Blatný, který se stavěl proti užívání neregistrovaných léčivých přípravků.

vaclav kalousek Seznam zprávy jsou dezimformátoři stejně jako ČT 24 fórum 24 Český rozhlas a další 3

VB158 vakcína měla být dávno povolena v eu ale eu nechá vydělat své západní firmy jim nejde o to co nám pomůže ale kdo si vydělá a politika a zato by v budoucnu cca 5let někdo řádně potrestán bude 2

