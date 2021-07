https://cz.sputniknews.com/20210702/ve-slovenskem-parlamentu-schvalili-matovicuv-navrh-na-ockovaci-loterii-a-zprostredkovatelsky-bonus-15033623.html

Ve slovenském parlamentu schválili Matovičův návrh na očkovací loterii a zprostředkovatelský bonus

Ve slovenském parlamentu schválili Matovičův návrh na očkovací loterii a zprostředkovatelský bonus

Národní rada Slovenska v pátek schválila návrh ministra financí Igora Matoviče na finanční motivaci obyvatel republiky k očkování proti covidu-19. Mezi... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

O dva či tři týdny by se na Slovensku mohla rozjet očkovací loterie. Možnost získat peníze by měli lidé, kteří se již dali očkovat, i ti, kteří se budou očkovat v budoucnosti. Bonus za zprostředkování očkování by dokonce mohli získat i lidé, kteří se sami očkovat nedají.Poslanci v parlamentu schválili pozměňovací návrh poslance Györgye Gyimesiho z OĽaNO, který ministerstvu financí pod vedením Igora Matoviče umožní loterii spustit. Čeká se ještě na podpis prezidentky Zuzany Čaputové.Návrh podpořili koaliční poslanci s výjimkou SaS, která podmiňovala podpoření loterie tím, že Jsme rodina nebude blokovat plán ministra zdravotnictví a kandidáta OĽaNO Vladimíra Lengvarského na výrazné zvýhodňování očkovaných lidí.Spolu s takzvaným zprostředkovatelským bonusem má vakcinační prémie podle Matoviče přispět k očkovaných ty, kteří jsou ochotni, ale váhají.Poukázal přitom na Kypr, Velkou Británii a Portugalsko, které v souvislosti s delta variantou zaznamenaly výrazný nárůst infikovaných koronavirem.Dodal, že je jen otázka času, kdy delta varianta viru na Slovensku vypukne s největší intenzitou.Podle schválených legislativních opatření se do očkovací prémie mohou zaregistrovat dospělé očkovány osoby, které jsou registrovány v databázi Národního centra zdravotnických informací. Do soutěže se přitom mohou osoby přihlašovat po absolvování očkování každou dávkou vakcíny. Pokud dostali jednodávkovou vakcínu, přihlásit se mohou dvakrát.Zprostředkovatelský bonus bude určen pro zletilých, kteří přesvědčili jinou dospělou osobu na očkování, a tato osoba jej absolvuje od 1. července do 31. října tohoto roku. Tento bonus bude moci jedna osoba využít k maximálně 50 očkovaných osob. Za přesvědčení osoby do 50 let je určen bonus ve výši 30 eur, v případě osoby od 50 do 60 let je to 60 eur a 90 eur dostane zprostředkovatel za přesvědčení osoby od 60 let.

