Ve slovenských Medzilaborcích došlo k mezinárodní rvačce kvůli holkám. Vzduchem létaly i kameny

V Medzilaborcích na severovýchodě Slovenska, kde žijí zahraniční migranti, došlo před jejich ubytovacím zařízením ke rvačce, které se zúčastnilo téměř 50 osob... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

Ke konfliktu mezi migranty a místními obyvateli došlo před budovou ubytovacího zařízení. Na videozáběrech je vidět, jak se místní mladíci snaží překonat betonovou ohradu a dostat se do areálu, kde jsou ubytováni nezletilí chlapci z Afghánistánu. Ti prý před nimi utíkali přes celé město.„Tak uslyšeli rvačku, tak přišli sem, zastat se chlapce. Oni chtěli přeskočit plot a chtěli je zbít,” říká svědek incidentu. Po slovních útocích přišlo na řadu kameníKdyby nedošlo k rychlému zásahu městských policistů, určitě by došlo ke zraněním účastníků konfliktu, kteří přešli od slov k útokům kameny. Výtržníci však byli ve značné přesile.Svědci říkají, že ke konfliktu došlo kvůli holkámNa místě konfliktu musela zasáhnout dokonce i státní policie. Afghánští mladíci se ubytovali v Medzilaborcích teprve před několika dny. Správně by ještě měli být v karanténě, ale opustili ubytovnu bez dovolení. Vedení ubytovacího zařízení bude tuto situaci okamžitě řešit. Bude nutná i pomoc tlumočníka, vysvětlit chlapcům pravidla chování v tomto zařízení. Policie zatím hodnotila událost jako přestupek proti občanskému soužití, ale pokračuje vyšetřování celé události.

Karel Pokorný Nuž, pred pár rokmi, keď sme ešte neboli v EÚ, by informácia o udalosti bola napísaná veľmi jednoducho a zrozumiteľne - v Medzilaborciach sa hromadne pobili Rómovia s afganskými migrantmi. 1

wwwbuerger.. Já jsem se kvůli holkám nikdy nepral. Je to věc sexuální orientace. Jednou chtěl ale člen ochranky mého Netanjahua chránit svého šéfa. Byl v ochrance nový. To bylo něco jiného. A to usmiřování potom... Od té doby mě oslovuje: Ty můj vrahounku. 0

Zprávy

