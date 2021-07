https://cz.sputniknews.com/20210702/vojtech-restaurace-zacnou-u-hostu-kontrolovat-doklady-o-ockovani-a-testu-15029824.html

Vojtěch: Restaurace začnou u hostů kontrolovat doklady o očkování a testu

Vojtěch: Restaurace začnou u hostů kontrolovat doklady o očkování a testu

02.07.2021

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že jednal se zástupci restaurací, s nimiž se prý domluvil, aby zatím na dobrovolné bázi přistoupili k prověřování...

„Domluvili jsme se, že by se to i v restauracích začalo používat více. Zatím na dobrovolné bázi. Není vyloučeno, že bychom to zavedli jako povinnost. V tuto chvíli to ještě zvažujeme,“ uvedl ministr.Povinnost mít negativní test, potvrzení o prodělání nemoci nebo absolvování očkování byla dosud na návštěvnících restaurací, neboť podnikatelé ji při květnovém otevření hned odmítli. Pro vymáhání takových dokladů či pro vykázání hosta z podniku totiž chtěli mít aspoň nějakou oporu v zákoně. Také jim vadilo, že se mají párat s papírovými doklady. Teď je ale nově spuštěná mobilní aplikace Tečka, do které lze certifikát o očkování, doklad o prodělání nemoci nebo o negativním testu uložit, což kontrolu značně usnadňuje. Aplikace TečkaNově vytvořená aplikace Tečka umožňuje prokázat se platným očkováním, testem nebo potvrzením o prodělané nemoci v Česku i v EU. Za první den si ji podle Vojtěcha stáhlo více než 280 tisíc lidí. Funguje buď pasivně pro uložení vydaného certifikátu, nebo je aktivně propojená s databází Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a o výsledky nového testu nebo podanou vakcínu se sama automaticky aktualizuje.Stejně jako aplikací je ale možné dál prokazovat bezinfekčnost i papírovým dokladem. Podle zástupců Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) by mohla v průběhu července být rozšířena i o možnost zkontrolovat si podmínky v jiných zemích, například před dovolenou.Epidemiologická situace v ČREpidemie koronaviru v Česku začala opět sílit. Za čtvrtek laboratoře potvrdily 164 nových případů nákazy, což je o 68 více než před týdnem. Reprodukční číslo stouplo na 1,3 a je tak nejvyšší od začátku ledna. Nejhorší epidemická situace je v Praze a regionech kolem ní. Vláda včera rozhodla, že test bude nutný po návratu do Česka ze všech zemí.Za opětovným zrychlováním epidemie je podle odborníků nakažlivější mutace delta. Počty nově nakažených byly v tomto týdnu pokaždé vyšší než 100.Ubývá naopak hospitalizovaných. Ve čtvrtek bylo v českých nemocnicích 50 lidí s covidem-19, zhruba o 30 méně než před týdnem. V těžkém stavu je devět pacientů.Reprodukční číslo opět stouplo, aktuálně je jeho hodnota 1,3, což je nejvíce od začátku ledna. Roste šestý den v řadě, nad hodnotu jedna, která ukazuje na zrychlování šíření epidemie, se dostalo ve středu.

