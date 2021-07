https://cz.sputniknews.com/20210702/wooow-telo-bohyne-mottlova-se-pochlubila-telem-ve-vykrojenych-bikinach-15024003.html

„Wooow! Tělo bohyně.“ Mottlová se pochlubila tělem ve vykrojených bikinách

„Wooow! Tělo bohyně.“ Mottlová se pochlubila tělem ve vykrojených bikinách

Modelka a pohledná blondýnka Barbora Mottlová opět vyrazila do teplých krajin. Po své dovolené na jihu Itálie, kde byla začátkem června, se totiž rozhodla, že... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-02T08:04+0200

2021-07-02T08:04+0200

2021-07-02T08:04+0200

celebrity

barbora mottlová

modelka

fotografie

dovolená

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/993/72/9937275_0:116:1000:679_1920x0_80_0_0_a899fd96dd97cbf14eca0a270e9e8a2a.jpg

Mottlová čím dál tím víc dokazuje, že se rozhodně nemá zač stydět. Důkazem jsou zejména její poslední fotografie, které se objevily na Instagramu. Na nich se totiž nechala zvěčnit v plavkách..Spousta jejích fanoušků však její bříško ocenila. A nebyli sami. Připojily se také mnohé kolegyně, například Eva Decastelo.Další jí chválili také to, jaké plavky si vybrala. „Ty plavky jsou boží,“ zaznělo.A lichotky se hrnuly i na její vzhled a postavičku. Lidé jí vzkazovali, že je „kočka“ a že je její tělo „luxus“.I na jiné fotce dala Bára na obdiv své křivky. Na snímku zapózovala v tělovém body na ramínka a bílé košili.Spousta z nich ji pak označovala za „bohyni“ či „božskou ženu“.Fanoušci se navíc shodli na tom, že jí to moc sluší. „Ty jsi krásnější a krásnější,“ uváděli.Barbora MottlováBarbora Mottlová je česká herečka, zpěvačka, příležitostná moderátorka a modelka. Jako herečka se objevuje nejen na obrazovkách, ale také v divadle. Slávu jí přinesla i role v seriálu Streamu Přijela pouť. Fanoušci ji ale mohou znát také z volného pokračování snímku Pouť: Rozjetý devadesátky.Co se týče jejího osobního života, jejím posledním přítelem byl bývalý muž roku Josef Kůrka. V září minulého roku se ale objevily informace o tom, že se pár po dvouletém vztahu rozešel. A podle všeho to byla právě Bára, kdo tento románek ukončil. Kráska je tak opět single.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

barbora mottlová, modelka, fotografie, dovolená