Xenofob z fašistické ODS. „Libtardi“ chtějí Skopečkovu hlavu kvůli jeho nekorektnímu tweetu

Xenofob z fašistické ODS. „Libtardi“ chtějí Skopečkovu hlavu kvůli jeho nekorektnímu tweetu

Další twitterová aféra je na světě. Stačila kritika polské ředitelky Národní galerie ze strany občanského demokrata Jana Skopečka a už ODS malují do... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

Ve čtvrtek poslanec a volební lídr ODS ve Středočeském kraji zkritizoval působení generální ředitelky Národní galerie Alicje Knastové. Přitom si neodpustil rýpnutí do její polské národnosti.Takový „xenofobní“ výpad, že by českou Národní galerii měl vést Čech, vzbudil vlnu pozdvižení.Pro některé je Skopečkův výrok důkazem, že si Češi sami vládnout nedokáží.Další chtějí konec Skopečkovy politické kariéry.Nato ale do debaty vstoupil europoslanec ODS Jan Zahradil, aby ještě více vyprovokoval liberálně smýšlející spoluobčany.Za zmínku stojí, že Skopeček po vlně kritiky svůj původní tweet skutečně smazal. Podle něj ho lidé špatně pochopili, neboť mu vadila nedostatečná komunikace ředitelky Národní galerie, a nikoliv její národnost.Předseda ODS Petr Fiala pro Deník N řekl, že tímto Skopeček uznal chybu.Připomeňme, že ve středu zhruba dvě desítky umělců protestovaly ve Veletržním paláci kvůli nenaplněnému potenciálu pražské Národní galerie. Alicja Knastová, která dříve vedla Slezské muzeum v Katovicích, stojí v čele NG od ledna tohoto roku. Do funkce ji jmenoval ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

