Zeman: ČT je nástrojem zaujatých hlupáků. Změna pohlaví je barbarství

Zeman: ČT je nástrojem zaujatých hlupáků. Změna pohlaví je barbarství

Prezident Miloš Zeman poskytl rozhovor MF Dnes, v němž se šéfredaktorem listu Jaroslavem Pleslem a reportérem Petrem Kolářem promluvil o volbách, tornádu na...

První otázka novinářů se týkala příspěvku na sociální síti zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského, v němž zveřejnil výsledky prezidentských voleb v obcích na Jižní Moravě, které byly nejvíce zasaženy tornádem. Výsledky potvrzovaly vítězství prezidenta Zemana v těchto obcích, což mnozí pojali jako narážku ze strany Lutonského, že prý šlo o nějaký boží trest za prezidentovu podporu.„Proč mě nutíte, abych reagoval na každého televizního blbečka?“ odpověděl Zeman.„Bez ohledu na to, kdo mě volil a kdo nevolil, jsem vyjádřil upřímnou soustrast obětem, soucit se zraněnými a s těmi, kdo přišli o majetek. Po setkání s vámi mám na Hradě paní ministryni Schillerovou (rozhovor se konal ve středu – pozn. red.), chci se u ní přimluvit za rozšíření pomoci postiženým obcím a občanům. Kdybych na to měl reagovat nikoli ad hominem – protože pitomce nemám rád – tak bych vzhledem k tomu, že jde o zástupce šéfredaktora zpravodajství, řekl, že to jen dokazuje, že Česká televize není objektivní, je to opoziční televize. Nu, a pan Lutonský je živým příkladem nejen hlouposti, ale i zaujatosti. Domnívám se, že až skončí obstrukce v Poslanecké sněmovně, budou dovoleni noví členové Rady České televize a že snad dojde k určitým žádoucím personálním přesunům. Tak, aby Česká televize nebyla nástrojem – dovolím si říci – zaujatých hlupáků,“ prohlásil prezident.Nadcházející podzimní volby do Sněmovny by Zeman rád viděl jako souboj předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a šéfa Pirátů Ivana Bartoše, ale zejména v Ústeckém kraji.V rozhovoru mimo jiné padla řeč i na mistrovství Evropy. Vítězství českého týmu nad Nizozemci prý Zemana velmi potěšilo, ale jako politický činitel považuje za nutné okomentovat poklekávání hráčů před zápasem, které je především politickou stránkou šampionátu.„Zase se najde několik idiotů, kteří mě budou kritizovat, ale já skutečně za idioty pokládám ty, kdo poklekávají. A neberte mně můj osobní názor, protože nemá-li být sport zpolitizován, znamená to, že nebudu dělat různé demonstrace. To není jen to poklekávání, to je i zahalování se do různých vlajek a podobně. Samozřejmě, že jsem proti jakýmkoli rasistickým útokům mezi sportovci. To snad ani nemusím říkat,“ uvedl Zeman.V rozhovoru pro MF DNES ještě mimo jiné zdůraznil, že stále trvá na svém názoru, že transgender osoby si zasluhují kritiku. Myslí si totiž, že pokud lidé odsuzují ženskou obřízku jako barbarskou, měli by odsoudit i snahu o operativní změnu pohlaví, protože jde o zásah do zdravého těla.„Pokud moje kritika transgenderů odvrátí alespoň jednoho člověka, aby se takové operaci podrobil, budu spokojen,“ řekl prezident Zeman.

