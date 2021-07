https://cz.sputniknews.com/20210702/zvyhodnovani-ockovanych-porusuje-ustavu-slovenska-opozicni-smer-sd-jde-k-ustavnimu-soudu-15033803.html

Zvýhodňování očkovaných porušuje Ústavu Slovenska. Opoziční Směr-SD jde k ústavnímu soudu

Zvýhodňování očkovaných porušuje Ústavu Slovenska. Opoziční Směr-SD jde k ústavnímu soudu

Opoziční strana Směr-SD napadne u Ústavního soudu SR vyhlášku slovenského ministerstva zdravotnictví, která zvýhodňuje naočkované při návratu na Slovensko. Ti... 02.07.2021, Sputnik Česká republika

Vláda nemůže vyhláškou omezit lidská práva, řekl na v pátek na tiskové konferenci Fico.Bývalý premiér upozornil, že dvoutýdenní karanténa platí jak pro ty, kdo si jede nakoupit do sousedního Rakouska, tak i pro ty, kdo odjel na dovolenou. Kritizoval také to, že vláda neupravuje, kdo bude platit PCR testy, kterými lze po pěti dnech karanténu ukončit. Pokud je podle něj očkování dobrovolné, tak by měl být i test zadarmo.Ľuboš Blaha, další poslanec Směru, na tiskové konferenci prohlásil, že vládní rozhodnutí dělí občany na „nadlidi, kteří jsou naočkovaní a podlidi, kteří nejsou naočkovaní“. Toto rozdělení podle něj zavádí v zemi „apartheid“.Kontroverzní vyhláška bude platit od 9. července. O měsíc později, 9. srpna, se výjimky nebudou vztahovat na neočkované lidi, kteří přes hranice pravidelně dojíždějí za prací. Zpřísnění podmínek pro cestování slovenská vláda vysvětluje novou nakažlivou mutací delta. Zatím byly registrovány čtyři případy této varianty koronaviru. Vyhláška ministerstva zdravotnictví má rovněž přimět lidi k očkování.Kromě toho parlament v pátek schválil loterii pro naočkované a finanční odměnu pro ty, kdo přimějí další osobu k očkování. Loterie má probíhat každou neděli a v menším formátu i během týdne. Ministerstvo financí na ni vyčlenilo dva miliony eur týdně (51 milionů korun).Dříve se rovněž uvažovalo o tom, aby naočkovaní proti covidu-19 mohli plnohodnotně využívat „rizikové služby“, které by jinak byly omezené. Jedná se především o služby, u kterých je vysoké riziko šíření nákazy, a sice restaurace, bazény, fitness centra, hotely, muzea, galerie a hromadné akce.V současné době v 5,5 milionové zemi je dvěma dávkami naočkováno přes 1,6 milionu osob. Během čtvrtka laboratoře odhalily 17 pozitivních případů pomocí PCR testů a 10 případů pomocí antigenních testů. Reprodukční číslo se drží pod jedničkou.

