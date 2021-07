https://cz.sputniknews.com/20210703/borhyova-a-jeji-tresnicky-moderatorka-se-svlekla-do-plavek-a-sledujicim-vytrela-zrak-15034816.html

Borhyová a její třešničky: Moderátorka se svlékla do plavek a sledujícím vytřela zrak

Borhyová a její třešničky: Moderátorka se svlékla do plavek a sledujícím vytřela zrak

Jako první se Lucie na svém profilu na sociální síti podělila o snímek, na kterém je zachycena, jak v plavkách sbírá domácí třešně. Jednu si přitom vyzývavě dala do úst.Fanoušky tento snímek velmi potěšil a vzkazovali jí, jak moc jí to sluší. „Tak to je bomba,“ ozývalo se.Podle některých by Lucie mohla směle vystupovat v reklamě: „Vy byste mohla dělat reklamu na všechno.“Spousta žen pak Lucii chválila její outfit. „Krasné plavky, Lucinko,“ uváděly fanynky.Pány však zaujalo její poprsí: „Ať hledám, jak hledám, třešničku nemůžu najít. Pořád mě to ty oči táhne někam jinam.“A velký úspěch sklidila i další fotografie, na které je blonďatá moderátorka zachycena u moře.I na této fotce jí to velmi slušelo. „Velmi krásná kráska,“ psali lidé.Lucie BorhyováLucie Borhyová je známá česká televizní moderátorka, která již od roku 1999 působí v pořadu Televizní noviny na TV Nova, kde je jejím partnerem Rey Koranteng.Diváci ji ale mohou od roku 2005 vídat také jako moderátorku magazínu Víkend. Objevila se i v několika filmech či seriálech jako Ulice, Comeback a další. Za svou kariéru získala mnoho diváckých a televizních ocenění.Pokud jde o její osobní život, Borhyová má dvě děti. Staršího syna Lucase Papadakise, který se narodil 11. prosince 2008, má s řeckým podnikatelem Nicem Papadakisem. V roce 2012 byl jejím partnerem sportovní redaktor TV Nova Michal Hrdlička, s nímž má dceru Lindu. Ani tento vztah však Borhyové nevyšel.

Václav Šíma Proboha koho může dráždit tahle stará ženská? Nekrofily? :-D 0

Václav Šíma Bývala hezká, ale tyhle "zlatokopky" si neumí najít normálního partnera. 0

