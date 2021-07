Češi podlehli Dánům v zápase o postup do semifinále EURO 2020. Utkání skončilo 1:2

https://cz.sputniknews.com/20210703/cesi-podlehli-danum-v-zapase-o-postup-do-semifinale-euro-2020-zapas-skoncil-12-15044862.html

Čtvrtfinálový zápas mezi Českou republikou a Dánskem začal pro Čechy velice neúspěšně. Tým pod vedením Jaroslava Šilhavého inkasoval hned na začátku zápasu, první branku totiž vstřelil dánský záložník Thomas Delaney, který hlavičkou poslal míč do sítě. I když v průběhu zápasu oba týmy měly šance skórovat, byl to právě Kasper Dolberg, jenž navýšil vedení svého týmu na 2:0.Začátek druhého poločasu poskytl českým fotbalistům určitou naději, jelikož Patrick Schick, nejlepší střelec české reprezentace na tomto turnaji, svou střelou snížil náskok dánského týmu. Ovšem další pokusy Čechů otočit zápas se nevyplatily a do semifinále postupují Dánové.Opakování čtvrtfinále EURO 2004Po sedmnácti letech se český a dánský tým znovu utkal ve čtvrtfinále nejprestižnějšího turnaje v evropském fotbalu. Připomeňme, že před tehdejším zápasem s Dánskem v rámci boje za postup do semifinále EURO 2004 česká fotbalová reprezentace pod vedením Karla Brücknera předvedla docela skvělý výkon a právem se považovala za favorita utkání, což následně potvrdila, když Dány porazila 3:0. Byla to čtvrtá výhra českého výběru za sebou na turnaji, avšak poslední. V semifinále Česko narazilo na Řecko, kterému podlehlo 1:0 v prodloužení, a tím pádem získalo bronzovou medaili. Řekové se v zápasu o titul mistrů Evropy následně sešli s portugalským mužstvem, které porazili se stejným skóre 0:1 a předvedli hlavní senzaci ve fotbalovém světě za dlouhá léta.Český tým na EURO 2020Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství Evropy se skvělým skóre. Své první utkání na tomto turnaji české mužstvo sehrálo v Glasgow s domácím Skotskem, které porazilo se skóre 0:2. Jednoznačným hrdinou zápasu byl Patrik Schick. Podařilo se mu totiž vstřelit oba góly, druhý téměř z poloviny hřiště.Druhý zápas s Chorvaty přinesl remízu. O gól české reprezentace se v prvním poločase postaral Patrik Schick z penalty. Ve druhém poločase za chorvatský tým branku střelil Ivan Perišić, když před ním podklouzl Vladimír Coufal.V posledním skupinovém zápase s Anglií Češi prohráli 0:1, kdy ve 12. minutě skóroval Sterling a další branka již nepadla. I přes tuto prohru však měli čeští fotbalisté postup do osmifinále zajištěn.Hlavní překvapení si pro fotbalové fanoušky Češi přichystali až na osmifinálovém utkání, v němž dokázali zdolat Nizozemce, kteří před tím vyhráli všechny zápasy ve své skupině. V 68. minutě zápasu na zadní tyč naskočil Tomáš Kalas, který vrátil míč na přední tyč. Právě tam byl sám Tomáš Holeš, který skóroval. Druhý gól si Češi připsali v 80. minutě. Tentokrát skóroval Patrik Schick, kterému nahrál Tomáš Holeš, a potvrdil českému týmu postup do čtvrtfinále.

Simo Häyhä Jsem za náš tým rád🇨🇿⚽🇨🇿⚽🇨🇿👍👍👍👍👍. Předčili jsme očekávání a došli jsme mnohem dál než týmy jako Rusko, Turecko, Německo, Portugalsko, Francie, Nizozemsko, Švédsko. 4

Pavel Solnicka Děkujeme naším hráčům za obrovskou snahu,,,, Bohužel, jedeme domů, ale se vztycenou hlavou.... 3

