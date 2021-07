https://cz.sputniknews.com/20210703/desetileta-holcicka-zemrela-na-stari-15036798.html

Desetiletá holčička zemřela na stáří

Desetiletá holčička zemřela na stáří

Irina Chimičová, desetiletá holčička z Vinické oblasti na Ukrajině zemřela na stáří. Úmrtí dítěte oznámila její matka na své stránce na Facebooku. 03.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-03T00:38+0200

2021-07-03T00:38+0200

2021-07-03T00:38+0200

svět

úmrtí

nemoc

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/13282539_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_a292f9fb01c17f0963e0c69c750c81a0.jpg

Dívenka trpěla progerií, vzácnou genetickou nevyléčitelnou chorobou známou také jako Hutchinsonův-Gilfordův syndrom.Při tomto onemocnění dochází ke změnám na kůži a vnitřních orgánech, které jsou způsobeny předčasným opotřebením organismu: dítě se vyvíjí normálně několik měsíců, ale potom se jeho stárnutí výrazně zrychluje.Ačkoli dětská progerie může být vrozená, u většiny pacientů se obvykle objeví klinické příznaky ve věku od dvou do tří let. Růst dítěte se prudce zpomaluje, jsou zaznamenány atrofické změny kůže a podkožní tkáně, zejména na obličeji a končetinách. Kůže se ztenčuje, stává se suchou, zvrásněnou, na těle mohou být ohniska podobná sklerodermii, oblasti hyperpigmentace. Ztenčenou kůží prosvítají žíly. Vzhled pacienta: velká hlava, čelní hrboly vyčnívají přes malý zašpičatělý („ptačí“) obličej se zobákovým nosem, dolní čelist je nedostatečně vyvinutá. Pozorována je také svalová atrofie, degenerativní procesy v zubech, vlasech a nehtech; dochází ke změnám v osteoartikulárním aparátu, myokardu, k hypoplázii pohlavních orgánů, narušení metabolismu tuků, šedému zákalu, ateroskleróze.Během jednoho roku mohou pacienti trpící progerií biologicky zestárnout o deset let. Průměrná délka života při dětské progerii je 13 let.Lékaři stanovili Irině diagnózu, když jí bylo pět let.Na Ukrajině zemřel člověk po očkování vakcínou PfizerSedmačtyřicetiletý muž zemřel jen několik hodin poté, co byl naočkován vakcínou proti koronaviru od společnosti Pfizer. K incidentu došlo ve Vinnycké oblasti na Ukrajině. V pátek večer o tom informovalo tiskové oddělení tamního ministerstva zdravotnictví.Nutno poznamenat, že během první hodiny po očkování nebyly u muže zaznamenány žádné nežádoucí účinky na tento léčivý přípravek. Tamní ministerstvo v současné chvíli vyšetřuje okolnosti případu.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

úmrtí, nemoc, ukrajina