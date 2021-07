https://cz.sputniknews.com/20210703/dietolozka-vysvetlila-ktere-potraviny-pomohou-proti-unave-a-stresu-15030450.html

Dietoložka vysvětlila, které potraviny pomohou proti únavě a stresu

Indická lékařka a odbornice na výživu Shivani Sikriová vysvětlila, které potraviny vás osvěží a pomohou proti únavě a stresu. Její doporučení uveřejnil portál... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

Doporučila především nahradit nedostatek vitamínu C, který organismus osvěžuje a upevňuje imunitu. Je třeba zařadit do jídelníčku kiwi, citrusové ovoce, špenát a papriku. Podle jejího názoru vám může dodat síly také bílkovina, které je mnoho ve vejcích a v čočce. Jak tvrdí Sikriová, příčinou malátnosti může být nedostatek železa, jehož hladinu můžeme doplnit konzumací hrachu, tofu, merlíku čilského, sušeného ovoce a tmavé čokolády, a nebo také nedostatek selenu, který se dá doplnit pomocí vajec, luštěnin a ořechů.Kromě všeobecných doporučení uvedla dietoložka i konkrétní potraviny. Sikriová doporučuje pít pravidelně mléko se šafránem: toto koření má antidepresivní účinek a pomáhá proti únavě. Začínat den je třeba podle jejího názoru nejlépe osvěžujícím nápojem z citrónu a zázvoru a dát si ke snídani dva plody kiwi.Sikriová doporučuje také jíst med a banány pro upevnění odolnosti proti stresu. Při vysílení je možné sníst brazilské ořechy nebo pár kousků tmavé čokolády, která obsahuje minimálně 70 procent kakaa. Lékařka však varovala diabetiky, že mají být se sladkostmi opatrní.Britský lékař a videobloger Ali Abdaal již dříve promluvil o tom, jak zlepšil svůj spánek, naučil se probouzet dobře odpočinutým a zůstávat čilý po celý den. Tvrdí, že spí lépe od té doby, kdy přestal po večerech používat telefon. Kromě toho mu pomohly tmavé záclony a to, že nepije kávu později než ve dvě hodiny odpoledne.

Červenáček Ořechy, jahody, luštěniny a nedebil K. Olinka by ještě dodal - cannabis. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

Červenáček Jen ne jahody, ořechy a luštěniny. Cannabis v každém případě ano. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

