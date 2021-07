https://cz.sputniknews.com/20210703/epidemiolog-chlibek-promluvil-o-koronavirove-situaci-v-cr-zminil-i-preockovani-a-vakcinaci-deti-15043996.html

Epidemiolog Chlíbek promluvil o koronavirové situaci v ČR. Zmínil i přeočkování a vakcinaci dětí

Epidemiolog Chlíbek promluvil o koronavirové situaci v ČR. Zmínil i přeočkování a vakcinaci dětí

Přední epidemiolog, profesor Roman Chlíbek, poskytl rozhovor portálu Blesk.cz. V něm se rozpovídal o epidemiologické situaci a zodpověděl dotazy, které... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

Hned na úvod se epidemiolog snažil nastínit svou představu o tom, jaké léto letos Čechy čeká. A zmínka padla i o cestování.Zároveň se Chlíbek zaměřil na to, jak je možné, že Velká Británie rozvolňuje, i když tam počty případů nadále rostou. Celou situaci se přitom snažil vysvětlit na příkladu České republiky.Co se týče očkování, Chlíbek také uvedl, jak může očkování lidi ochránit před různými mutacemi, konkrétně variantou delta.Smutnou skutečností ale je, že velká část lidí očkovaných v Česku má zatím podanou jen první dávku. A právě po první dávce je dle Chlíbka účinnost vakcíny zanedbatelná.Zde však odborníci narazili na problém, jelikož očkovací centra tvrdí, že nemají pro zkrácení doby mezi dávkami kapacity. Jak se k tomu staví Chlíbek?Dobrou zprávou ale je, že od podzimu, konkrétně od září až října, by se mohla objevit registrace vakcíny pro děti mladší 12 let, které budou mít třetinové až poloviční obsahy účinných látek. Podle něj se nyní vyvíjejí vakcíny různé síly a složení pro děti od 3 do 12 let. Nevylučuje však, že by do budoucna mohly být k dispozici i vakcíny pro děti od šesti měsíců.V neposlední řadě se odborník vyslovil k tomu, že se v Česku zhoršuje epidemiologická situace. Nejen, že denně roste počet nově nakažených, ale stoupá také reprodukční číslo. To se nyní zastavilo na hodnotě 1,3. Chlíbek však v této souvislosti odmítl, že by za nárůstem zahycených případů v Česku stál fakt, že lidé začali více podstupovat PCR testy kvůli dovoleným.Koronavirus v ČeskuPřipomeňme, že laboratoře v Česku v pátek odhalily 165 nakažených koronavirem, podobně jako tomu bylo i ve čtvrtek. V mezitýdenním srovnání je to ale opět více, tentokrát zhruba o třicítku případů. Reprodukční číslo stouplo na 1,3 z předchozích 1,25. Dokončené očkování proti covidu má zatím asi třetina populace, mezi staršími 60 let více než 60 procent.Denní nárůst nakažených v pátek překonal minulý týden. Momentálně připadá v Česku v uplynulých sedmi dnech na 100 000 obyvatel přibližně osm nakažených. Pokud jde o testy, těch v pátek laboratoře provedly téměř 142 000, zhruba stejně jako před týdnem, většina byla antigenních. Přesnějších PCR testů bylo ale tento pátek v mezitýdenním srovnání asi o 17 000 více. U nejčastěji prováděných testů – preventivních – je nyní podíl pozitivních na hodnotě 0,05 procenta.Od loňského začátku epidemie se koronavirus potvrdil u 1 667 796 lidí, přes 98 procent z nich se vyléčilo a 30 310 s potvrzeným onemocněním covid-19 zemřelo. Na tento týden připadají zatím tři oběti. V nemocnicích je nyní s covidem 42 lidí, zhruba o dvacítku méně než před týdnem. Ve vážném stavu bylo v pátek osm pacientů.

Jan Václav Vrtá mi hlavou, kde a jak vzal profesor Chlíbek některá čísla. Hovoří: „Při plném očkování oběma dávkami je účinnost asi 88 procent." Myslím, že přesnější údaj by zněl 'účinnost je asi mezi 0 a 100%', nebereme-li v úvahu případné negativní důsledky těchto experimentálních vakcín. Sporné je i nazývat to, co cpou lidem do těla 'vakcínou'. Protože tenhle člověk určitě není hloupý, musí být prostě - řekněme - osobně zainteresovaný. 0

Červenáček Podávat LÉKY preventivně důchodcům, kteří jsou nejrizikovější. Roušky ani "vakcíny" nejsou účinné; způsobují jen rezistenci, to je nenakažlivost jedince a takový člověk v sobě klidně virus pořád má a je rozšiřovatelem infekce. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

koronavirus, očkování, rozhovor, epidemie, česká republika