https://cz.sputniknews.com/20210703/fanousci-si-spletli-pagacovou-s-topmodelkou-krainovou-fesna-mamina-jasaji-15039568.html

Fanoušci si spletli Pagáčovou s topmodelkou Krainovou. Fešná mamina, jásají

Fanoušci si spletli Pagáčovou s topmodelkou Krainovou. Fešná mamina, jásají

Teprve nedávno Patricii Pagáčové přibyla nová životní role. Už není jen herečkou a moderátorkou, ale především maminkou na plný úvazek. Stíhá však všechny své... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-03T15:32+0200

2021-07-03T15:32+0200

2021-07-03T15:32+0200

celebrity

moderátorka

patricie pagáčová

modelka

fotografie

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1094/34/10943487_0:138:1080:746_1920x0_80_0_0_d291cabbc54dfb72caef8966a2fc3168.jpg

Na instagramovém profilu této sympatické krásky se totiž objevil nový snímek, za kterým stojí fotograf Adam Tarana. Podívejte se na výsledek.Herečka a moderátorka mnoým svým obdivovatelům ale vytřela zrak. Ti totiž nechtěli věřit tomu, že má jen pár měsíců po porodu tak skvělou formu.Pánové pak Patricii psali, jako moc jí to sluší. „Páťo, vy jste bohyně, krásná,“ zaznělo.Kromě bohyně jí ale lidé označovali také za anděla či divu.Spousta uživatelů pak Patricii vzkazovala, že vypadá jako různé české či světové celebrity.Další však v Patricii viděli spíše zpěvačky: „Vypadáte jako Katy Perryová!!“„Já jsem si myslela, že jste Dara Rolins. Moc vám to sluší,“ zněl další názor.A je vidět, že Patricii opravdu svědčí být maminkou, protože jen celá září.„Fešná mamina,“ myslí si jiní.Velká část fanouškovské základny se tak shodla na tom, že je to opravdu „úžasná fotka“.Patricie PagáčováPatricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu „Naše cesty“ od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.Co se týče jejího vzdělání, vystudovala management obchodu a služeb na střední odborné škole. V roce 2009 se neúspěšně pokoušela dostat na DAMU. V roce 2015 dokončila studium humanitních studií na Metropolitní univerzitě.Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. V květnu 2021 se jim narodila dcera Bibiana.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moderátorka, patricie pagáčová, modelka, fotografie, instagram