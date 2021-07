https://cz.sputniknews.com/20210703/gelemova-ukazala-oc-prisel-felix-slovacek-postavu-ji-pochvalil-i-reporyjsky-starosta-novotny-15041281.html

Gelemová ukázala, oč přišel Felix Slováček. Postavu ji pochválil i řeporyjský starosta Novotný

Gelemová ukázala, oč přišel Felix Slováček. Postavu ji pochválil i řeporyjský starosta Novotný

I když je česká malířka Lucie Gelemová čerstvě po rozchodu s klarinetistou, saxofonistou, hudebním skladatelem a dirigentem Felixem Slováčkem, nedává na sobě... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-03T20:31+0200

2021-07-03T20:31+0200

2021-07-03T20:31+0200

lucie gelemová

felix slováček

rozchod

celebrity

fotografie

postava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/15042831_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_07572b6f1c18e19de36e4fbb01ab9f5c.jpg

I když Gelemové bude za dva roky 40, postavičku má jako dvacítka. Vypadá to tedy, že Felix přišel o hodně… Lucie je nyní nezadaná, ale kdoví, jak dlouho to tak zůstane. Je totiž velmi krásná a pohledná, a tak by nebylo žádným překvapením, kdyby neměla nouzi o nápadníky.Na fotografiích je zachycena v růžových dvoudílných plavkách, jak pózuje v krásné české přírodě u rybníka. V současné chvíli totiž volné dny tráví na jihu Čech, a to koupáním v rybnících, vyjížďkami na kole a také malováním. Jak ale přiznala v jednom z rozhovorů, moc ráda má také procházky v lese, sběr hub, borůvek apod.A co říkají na její postavičku fanoušci na sociálních sítích? Spoustu z nich překvapilo, jak to Lucii pod oblečením sekne.I další uživatelé se pak přidávali s pochvalami a lichotkami.Podle mnohých je Lucie „kočka“, „top žena“ a má „sexy formu“.Spousta fanoušků obdivovala malebnou přírodu na snímcích. Podle jejich slov je na místě, kde se Lucie fotila, příroda nádherná. Někteří spekulovali nad tím, kde byly tyto fotografie pořízeny: „Luci, to mi připomíná jihočeské rybníky. Krásné fotečky.“ Kdo je Lucie Gelemová?Gelemová je původně malířkou. Věnuje se například portrétování známých osobností, kdy už ztvárnila i prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka či amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale i obyčejných věcí. Tato kráska se mimo jiné proslavila svým vztahem se saxofonistou Felixem Slováčkem. Přednedávnem ale pár oznámil rozchod, který přišel poměrně nečekaně po 7 letech. Gelemová byla o necelých čtyřicet let mladší než její přítel, ale to jí zřejmě nevadilo. Bohužel ale nesnesla, že je Felix Slováček stále ženatý s herečkou Dagmar Patrasovou. Kráska s ním chtěla i dítě, které jí hudebník sice slíbil, ale nebylo to však jen tak… I nadále ale prý zůstávají přáteli, protože k sobě mají blízko.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lucie gelemová, felix slováček, rozchod, fotografie, postava