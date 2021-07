Většina psů se může zbláznit radostí, když vidí vodu. Proč je to tak? Ať už je to fontána, louže, moře nebo řeka, přitahují psy tak, že není možné jim zabránit... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

Ideální tým: tito tři retrívři na kajaku vědí, jak se správně uvolnit, když je horko. Video

Sledujte nás na

Většina psů se může zbláznit radostí, když vidí vodu. Proč je to tak? Ať už je to fontána, louže, moře nebo řeka, přitahují psy tak, že není možné jim zabránit v koupeli. A můžete jim to vyčítat? Zvláště když je horko!