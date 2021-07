https://cz.sputniknews.com/20210703/iphony-mohou-narusit-cinnost-kardiostimulatoru-varuje-apple-15044697.html

iPhony mohou narušit činnost kardiostimulátorů, varuje Apple

iPhony mohou narušit činnost kardiostimulátorů, varuje Apple

Společnost Apple zveřejnila varování, které se týkalo toho, že její přístroje nesmějí být v blízkosti kardiostimulátorů a defibrilátorů. Co, přesně hrozí, ale... 03.07.2021

Apple na svých stránkách varuje, že magnety a elektromagnetická pole celé řady přístrojů této společnosti mohou za určitých podmínek „rušit“ činnost kardiostimulátorů a defibrilátorů. Tyto zdravotnické pomůcky totiž obsahují senzory, které reagují na magnety a radiové vlny, pokud jsou s nimi produkty Apple v úzkém kontaktu.Společnost proto doporučuje, aby dlouhý seznam produktů Apple jejich uživatelé drželi od zdravotnických přístrojů v bezpečné vzdálenosti 15 centimetrů a 30 centimetrů při bezdrátovém nabíjení.Pokud má uživatel pocit, že je činnost jeho zdravotnických přístrojů narušena produkty Apple, tak je má přestat používat a má kontaktovat svého lékaře i výrobce zdravotnického přístroje.Apple v tiskové zprávě neuvádí, co přesně mohou výrobky způsobit a ani to, jak se „rušení“ jejich výrobky projeví na fungování zdravotnických přístrojů. Zda může dojít k jejich chybnému fungování a zda jsou uživatelé potenciálně ohroženi na životě, společnost Apple neuvedla.Mezi výčtem figurují bezdrátová sluchátka AirPods spolu s nabíjecím pouzdrem, chytré hodinky Apple Watch, hlasoví asistenti HomePode a HomePod mini, různé druhy iPadů, modely iPhone 12, napájecí adaptéry MagSafe, některé MacBooky a iMacy a bezdrátová sluchátka Beats.Za zmínku stojí i to, že toto tiskové prohlášení přichází poté, co byl začátkem června v odborném lékařském časopise Journal of the American Heart Association zveřejněn článek, který tvrdí, že některé produkty Apple mohou narušit fungování přístrojů na podporu srdce, a to i v případě, že zařízení bylo ještě zabalené. Podobná studie byla zveřejněna i v lednu v prestižním časopise Heart Rythm Journal.Připomeňme, že nyní společnost Apple čelí hrozbám žaloby kvůli nekalé konkurenci a porušování hospodářské soutěže.

