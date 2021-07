https://cz.sputniknews.com/20210703/je-potreba-dat-rusku-najevo-ze-patrime-do-zapadnich-struktur-kolar-uvedl-ukoly-pro-pristi-vladu-15043299.html

„Je potřeba dát Rusku najevo, že patříme do západních struktur.“ Kolář uvedl úkoly pro příští vládu

„Je potřeba dát Rusku najevo, že patříme do západních struktur.“ Kolář uvedl úkoly pro příští vládu

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) poskytl rozhovor portálu Forum24.cz, ve kterém promluvil o tom, jaké bude mít priority, pokud po nadcházejících volbách... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

Kolář, jenž se po rezignaci poslance Dominika Feriho dostal na čtvrté místo kandidátky koalice SPOLU, pociťuje největší frustraci z toho, jak se po volbách zachová český prezident, ať už dopadnou jakkoli.Kauza Vrbětice podle Koláře názorně ukazuje, že si prezident Miloš Zeman bude dál dělat, co chce. Dodnes totiž vypráví o několika verzích a nechtěl připravit českou diplomacii na vyjednávání se spojenci. Výsledkem je vlažná reakce spojenců na celou kauzu.„Kauza se úplně rozplizla a lidi vůbec nepochopili, co se stalo – a my jsme Rusům na zlatém podnose předali několik „tříštivých střel“, kterými do nás potom pálili. Nebyli jsme schopni je opětovat,“ řekl Kolář.Po volbách je tak podle něj mimořádně důležité zabránit českému prezidentovi v tom, aby nastavil vztahy s Ruskem pro něho potřebným směrem, kdy bude Česká republika „nečitelná a inklinující k východním mocnostem“.V jedné věci však s prezidentem souhlasí. Nevidí důvod, aby se v Praze konal pochod na podporu sexuálních menšin, protože ty mají konkrétně v Česku dost práv.„Vždycky jsem si říkal, že nevidím důvod, proč by se v Praze měl konat průvod Prague Pride, protože sexuální menšiny u nás nejsou nijak utiskovány. Když to dělají v Moskvě, kde jsou homosexuálové a transgender lidi opravdu na blacklistu, tak je to v pořádku a podporuju to,“ pravil.Obává se ale, že Zeman vyjádřením svého postoje o transgender lidech vyhrotil celou debatu natolik, že se může otočit zcela nežádoucím směrem.

Renegát Smutné je, že naši zahraniční politiku dělá nějaký "politický odpad" - kdy si v ústředí jeho strany řekli "do velké politiky tě chlapče nepustíme, protože na to nemáš" ale na Praze 6 můžeš dělat "malého Cara" a vrtat se tam odsud i do mezinárodní politiky...a podle toho to taky vypadá :) 3

vladimir007 No a když se dívám na jeho obličej (ksicht), tak si říkám co takoví sráči co mají dělat v politice. 3

