Kajícníci odhalují, jak Směr chtěl údajně potopit Matoviče

Kajícníci odhalují, jak Směr chtěl údajně potopit Matoviče

Do operace s cílem kompromitovat tehdejšího opozičního předáka Igora Matoviče byla podle serveru Aktuality.sk zapojena i Finanční správa v čele s Františkem Imreczem. Ten je dnes ve vazbě a je trestně stíhaný za podezření z korupce a manipulace státních IT zakázek. Nyní s vyšetřovateli spolupracuje.Imrecze nyní policii tvrdí, že ho před volbami v roce 2016 kontaktoval bývalý politik vládní strany Směr-SD Erik Tomáš. Politik měl po Imreczeovi chtít detailní analýzy daňového deliktu společnosti RegionPress.Kauza se týkala podezření z nadhodnocení nákladů při používání služebního auta Matovičovy firmy. Podle Tomáše měl Fico „legitimní právo veřejně komunikovat, že Matovič je daňový podvodník“. Šéf finanční správy následně nechal analýzu vypracovat Danielu Čechovi, který byl později odsouzen za korupci. Imrecze následně dokument předal Tomášovi.Tomáš ale věc popírá a tvrdí, že žádnou analýzu o Matovičovi nežádal.Jenže další kajícník, bývalý šéf Kriminálního úřadu finanční správy (KÚFS) Ľudovít Makó, který je podezříván z rozsáhlé trestné činnosti, trvá na tom, že se kauza Matoviče řešila i na ministerstvu vnitra. Schůzky se účastnili ministr vnitra Robert Kaliňák, policejní prezident Tibor Gašpar a nitranský oligarch Norbert Bödör.Kaliňákovi měl vysvětlit údajné porušení daňových předpisů. Gašpar měl navrhnout další postup včetně začátku trestního stíhání. Ministr však žádné pokyny nevydal a Makó schůzku opustil. Sám Kaliňák nyní popírá, že by se takováto schůzka konala.Třetí kajícník, Bernard Slobodník, který toho času velel Národní jednotce finanční policie NAKA, tvrdí opak. Před volbami v roce 2016 se údajně sešel s Gašparem, Bödörem, Makóem, speciálním prokurátorem Dušanem Kováčikem a dalšími dvěma funkcionáři NAKA.Na Makóa měli tlačit, aby v rámci svých možností začal řešit aktivity Matoviče, který měl údajně spáchat daňovou trestnou činnost. Makó údajně několik opozičních politiků nějaký čas sledoval, ale později odmítl pokračovat.Kontroverzní kajícníciČlánek serveru Aktuality.sk je založen na výpovědi tří vysoce postavených kajícníků: Františka Imreczeho, Bernarda Slobodníka a Ľudovíta Makóa. Všichni popisují, jak tehdejší vládní strana Směr-SD chtěla zneužít policii v boji proti opozičním politikům.Nicméně strany Směr a Hlas, která se od Směru odštěpila, tvrdí, že se jedná o účelové výpovědi. Podle nich je to s nástupem Igora Matoviče, co je policie zneužívána v boji proti politickým oponentům. Fico tvrdí, že kajícníci, které označuje za „profesionální udavače“, dostávají za své výpovědi peníze.Někdejší ředitel Slovenské informační služby (SIS) Vladimír Pčolinský podal na generální prokuraturu trestní oznámení v souvislosti s účelovými výpověďmi kajícníků. Ti mají totiž údajně od vyšetřovatelů dostávat pokyny, jak mají v trestních kauzách vypovídat.Právě manipulování vyšetřování mohlo údajně být předmětem květnové tajné schůzky na půdě SIS, které se zúčastnil premiér Eduard Heger (OĽaNO), prezidentka Zuzana Čaputová, ministryně spravedlnosti Mária Kolíková (Za lidi), ministr vnitra Roman Mikulec (OĽaNO), generální prokurátor Maroš Žilinka, speciální prokurátor Daniel Lipšic, policejní prezident Peter Kovařík a šéf policejní inspekce Adrián Szabó. Přitom Szabó byl minulý měsíc zadržen Národní kriminální agenturou (NAKA) a je obviněn z trestného činu zneužívání pravomocí veřejného činitele a z korupce.

