Média informovala o blokování kandidátů do funkcí v MZV USA kvůli Nord Stream 2

Média informovala o blokování kandidátů do funkcí v MZV USA kvůli Nord Stream 2

Republikánský senátor Ted Cruz je proti schválení 13 kandidátů na klíčové funkce na Ministerstvu zahraničních věcí USA. Chce se tak dosáhnout toho, aby... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-03T09:55+0200

2021-07-03T09:55+0200

2021-07-03T09:57+0200

Senát USA nemůže schválit kandidatury na klíčové funkce na ministerstvu zahraničí kvůli republikánovi Tedu Cruzovi, oznámila NBC News s odvoláním na čtyři zdroje. Senátor za stát Texas je blokuje, aby donutil administrativu prezidenta Joea Bidena k rozhodnějším opatřením proti plynovodu Nord Stream 2.Cruz trvá na tom, aby administrativa zrušila své rozhodnutí nezavádět sankce proti operátorovi ruského plynovodu Nord Stream 2 AG, sdělili zdroje televizní společnosti NBC. Dokud k tomu nedojde, hodlá bránit schválení 13 kandidátů, které už schválil senátní výbor pro mezinárodní záležitosti.Je mezi nimi Brett Holmgren, který očekává schválení do funkce asistenta ministra zahraničí pro rozvědku, a Daniel Kritenbrink, kandidát na úřad asistenta ministra zahraničí USA pro záležitosti Východní Asie a Pacifiku. Cruz zablokoval rovněž kandidáty na úřady dvou náměstků ministra zahraničí, pomocníka tajemníka ministra pro mezinárodní otázky týkající se narkotik, a také velvyslanců v Somálsku, Alžírsku, Konžské demokratické republice a jiných afrických zemích.NBC podotýká, že ve většině případů kandidáti, jejichž schválení Cruz brání, nebudou mít nic společného s politikou USA vůči plynovodu. Na Ministerstvu zahraničních věcí USA tuto situaci nekomentovali.Bílý dům včera oznámil, že Biden hodlá nabídnout sedm kandidátů na různé úřady. Navrhl například kandidaturu Mallory Stewartové na funkci asistentky ministra zahraničí USA pro kontrolu zbrojení, prověrku a plnění dohod. V současné době zastává úřad vrchní ředitelky pro kontrolu zbrojení, odzbrojení a nešíření zbraní v Radě národní bezpečnosti.V březnu se pokusil Cruz zabránit schválení ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA) Williama Burnse a první náměstkyně ministra zahraničí Wendy Shermanové ve snaze o nové sankce proti Nord Stream 2, nakonec však senát jejich kandidatury schválil.Senátor slíbil, že bude bránit jmenování do jiných funkcí na americké ministerstvo zahraničí, „dokud nebude zaveden úplný balík sankcí, jak poukázal Kongres, proti lodím a společnostem, které hrají životně důležitou roli v ukončení výstavby plynovodu“.Za dobu realizace projektu schválily USA dva balíky sankcí proti společnostem, které se účastní výstavby plynovodu Nord Stream 2. Kromě toho Washington nezavedl sankce proti operátorovi projektu – společnosti Nord Stream 2 AG. Biden později prohlásil, že výstavba plynovodu „je téměř ukončena“, a že uvalení nových sankcí by bylo „neproduktivní“ pro vztahy USA s Evropou.

