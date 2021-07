https://cz.sputniknews.com/20210703/perfektni-podani-kate-middletonova-okouzlila-brity-na-wimbledonu-foto-15041592.html

Perfektní podání! Kate Middletonová okouzlila Brity na Wimbledonu. Foto

Perfektní podání! Kate Middletonová okouzlila Brity na Wimbledonu. Foto

Oblíbenkyně Britů Kate Middletonová způsobila rozruch na zápase hlavního tenisového turnaje roku - Wimbledonu 2021. 03.07.2021, Sputnik Česká republika

Jak je známo, britské dívky a ženy, které se rády pěkně oblékají, pečlivě sledují oblečení vévodkyně a věci, které Kate nosí na oficiální události, jsou v obchodech okamžitě rozebrány.V těchto dnech se manželka prince Williama blýskla na veřejnosti opět dokonalým způsobem. Na tribuně se objevila v elegantním sněhobílém tričku, doplněném tmavomodrým blejzrem a puntíkovou midi sukní od Alessandra Rich.V rukou držela Kate stylovou malou kabelku, která ladila s bílými špičatými lodičkami, a kolekce byla doplněna minimalistickými šperky a ochrannou maskou s potiskem millefleur. Britové byli obrazem Kate nadšeni, píše Hello!V průběhu hry královnina snacha emocionálně sledovala duel tenistů a fandila svému dobrému příteli Andymu Murrayovi, který hrál proti Denisu Šapovalovovi reprezentujícímu na turnaji Kanadu. Předtím měla vévodkyně na sobě jiné elegantní oblečení, když se objevila na fotbalovém zápase v rudém žaketu od Zara. Vévodkyně si vyšla v černých kalhotách, bílém topu a červeném tvídovém saku od španělské značky Zara v hodnotě téměř 60 liber. Její obraz doplňovaly přívěskové náušnice značky Simone Rocha v hodnotě 225 liber.Čtenáři začali diskutovat o vzhledu Middletonové v komentářích pod obrázky. „Cožpak ji neznepokojují hrozné pracovní podmínky, ve kterých žijí dělníci, kteří jí vyrobili sako? Mohla si koupit oblečení od etické značky, jako by to udělala Meghan.“„Proč podporuje společnost Zaru ze Španělska?“ „Měla si vybrat anglickou značku, aby podpořila módu své země,“ kritizovali ji někteří. Jiní naopak chválili styl manželky prince Williama: „Ona, jako vždy, vypadá dobře a na svém příkladu ukazuje, že kvůli tomu nemusíte utrácet celé jmění,“ „Toto sako je skvělé,“ „Catherine vypadá úžasně ve všem, co nosí. Dejte jí pytle na odpadky a stejně je obehraje.“

