„Prostě se mnou odmítají mluvit.“ Ruský velvyslanec v USA zhodnotil stav rusko-amerických vztahů

Žádné zásadní změny ve vztazích s Washingtonem po summitu v Ženevě se zatím nekonají, ale od té chvíle uběhlo jen deset dní, prohlásil ruský velvyslanec v USA... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

Poté Antonov pokračoval následujícími slovy: „Ano, snažíme se vytvořit situaci, v níž by bylo těžké zapomenout, o čem naši prezidenti mluvili. Ano, dnes se snažíme realizovat praktické věci, a ty poznatky, které, jak se mi zdá, byly demonstrovány našimi lídry. Co se týče nás, jsme na to připraveni.“USA nehodlají dát Rusku diplomatický majetekKromě toho ruský velvyslanec ve Spojených státech ještě uvedl, že pokud jde o záležitosti zabaveného diplomatického majetku Ruska, zatím nedošlo k žádnému pokroku. Poznamenal, že na úrovni vedení ministerstva zahraničí oznámili o odmítnutí jeho navrácení.V souvislosti s tím ale Anatolij Antonov zdůraznil, že se Moskva nehodlá smířit s tvrdou pozicí USA ohledně diplomatického majetku a bude trvat na jeho navrácení.USA nadále vyvíjejí tlak na RuskoAntonov prohlásil, že Moskva si je moc dobře vědoma toho, že politika amerického nátlaku na Moskvu bude pokračovat, a to i v oblasti lidských práv. Diplomat také v neposlední řadě pronesl, že v Kongresu USA vznikl „v zásadě konsenzus o tvrdém postoji vůči Rusku“. Závěrem dodal, že po návratu do Washingtonu zaslal žádosti o schůzku Senátu a Kongresu, ale v reakci na ně se setkal buď s odpovědí „ne“ nebo s „nezdvořilým mlčením“.

vladimir007 Tahle situace bude trvat hodně dlouho a pokud nezmění rétoriku zpravodajské prostředky (televize , rádio, ...), tak nebude změna v chování. Myslím, že i jednotlivec v politice moc nezmůže - v americe je lid tak zmanipulovaný , že sám o sobě má Rusy za nepřátele. To dělá ta goeblsovská propaganda trvající desetiletí .... Možná to může změnit situace, kdy amíci dostanou na hubu. Afgánská situace má k tomu blízko, ale amíci si asi udrží nějakou pozici v Afg., či poblíž. 1

